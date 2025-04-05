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Не хватило несколько секунд, чтобы зайти в подъезд: что известно о 3-летнем Тимофее, погибшем в Кривом Роге
Ракета с кассетным боезарядом упала прямо посреди жилого микрорайона на детской площадке.
Трехлетний Тимофей, которого в Кривом Роге ракетой убила российская армия, очень мечтал и ждал, чтобы отец вернулся живым с войны, любил рисовать и бегать так, чтобы его не догнал прадед.
ТСН.ua разыскал семью этого мальчика.
Не сдерживая рыданий, его прадед, Василий Григорьевич, говорит, что правнук вместе с бабушкой в тот трагический момент был уже у двери подъезда, но не хватило секунд, чтобы зайти в дом – раздался взрыв.
«Он мечтал, чтобы его отец был жив. Его папа воюет», – говорит Василий Григорьевич.
Но продолжает: «Внук и танцевал, и пел, особенно любил бегать. Такой шустрый, хоть и полный. Был. Так бегал, что я его не настигал».
По словам Василия, внук с бабушкой уже шли домой, а взрыв раздался в тот момент, когда они были у двери подъезда.
«Осталось открыть дверь и заходить. Если бы зашли, то был бы жив», - везде слезы рассказывает прадедушка Тимофея, добавляя, что не хватило считанных секунд.
По словам Василия, семья Тимофея три года жила за границей, а вернулась около полугода назад.
Резюмируя и рыдая, Василий говорит, что своего внука в последний путь он с семьей проводит во вторник.
Напомним, в результате кровавой атаки России на Кривой Рог погибли 19 человек, из них 9 детей, а пострадали 72.