Не хватило несколько секунд, чтобы зайти в подъезд: что известно о 3-летнем Тимофее, погибшем в Кривом Роге

Последствия атаки на Кривой Рог / © ТСН

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Трехлетний Тимофей, которого в Кривом Роге ракетой убила российская армия, очень мечтал и ждал, чтобы отец вернулся живым с войны, любил рисовать и бегать так, чтобы его не догнал прадед.

ТСН.ua разыскал семью этого мальчика.

Не сдерживая рыданий, его прадед, Василий Григорьевич, говорит, что правнук вместе с бабушкой в тот трагический момент был уже у двери подъезда, но не хватило секунд, чтобы зайти в дом – раздался взрыв.

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«Он мечтал, чтобы его отец был жив. Его папа воюет», – говорит Василий Григорьевич.

Но продолжает: «Внук и танцевал, и пел, особенно любил бегать. Такой шустрый, хоть и полный. Был. Так бегал, что я его не настигал».

По словам Василия, внук с бабушкой уже шли домой, а взрыв раздался в тот момент, когда они были у двери подъезда.

«Осталось открыть дверь и заходить. Если бы зашли, то был бы жив», - везде слезы рассказывает прадедушка Тимофея, добавляя, что не хватило считанных секунд.

По словам Василия, семья Тимофея три года жила за границей, а вернулась около полугода назад.

Резюмируя и рыдая, Василий говорит, что своего внука в последний путь он с семьей проводит во вторник.

Напомним, в результате кровавой атаки России на Кривой Рог погибли 19 человек, из них 9 детей, а пострадали 72.