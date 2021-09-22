"Не имитация и не запугивание": Венедиктова рассказала о двух версиях нападения на Шефира

"Не имитация и не запугивание": Венедиктова рассказала о двух версиях нападения на Шефира

По словам генпрокуроркы, нужно будет назначить по крайней мере три экспертизы - трасологическу, баллистическую и судебно-медицинскую.

Что пока известно о нападении на советника президента Сергея Шефира, эксклюзивно для ТСН рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Об этом говорится 22 сентября в сюжете ТСН.19:30.

По ее словам, следствие рассматривает две рабочие версии: деятельность Шефира как госдеятеля и попытка дестабилизации в стране. Сейчас заканчивают первоочередные оперативно-розыскные действия.

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"Мы не можем делать какие-то выводы, даже назначать экспертизы, пока мы не систематизируем информацию и не проанализируем ее. Но сейчас уже понятно, исходя из тех найденных 20 гильз, проведенных допросов потерпевших и свидетеля, мы уже знаем, что нужно будет назначить по крайней мере три экспертизы. Это трасологическая, баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. К 8 утра у нас будет больше информации", — сказала Венедиктова.

По ее словам, и Сергею Шефиру и его водителю Александру Иванько присвоен статус потерпевших.

"Для всех очень важно понять, что это было. Когда я прибыла на место, где была припаркована машина, первое, на что я обратила внимание — как это происходило. Мы слышали разные версии об имитации, запугивания и т.д. Нет — это не имитация и не запугивание, когда автоматной очередью прорезается авто", — убеждена генпрокурор.

Венедиктова подчеркивает, что речь идет именно о покушении на убийство.

"Квалификация может меняться. После результатов сегодняшнего совещания мы создадим отдельную группу с представителями различных правоохранительных органов, и в случае необходимости для изменения квалификации — она состоится", — добавила генпрокурор.

Покушение на Шефира: Ирина Венедиктова ответила на вопросы о нападении

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