"Не имитация и не запугивание": Венедиктова рассказала о двух версиях нападения на Шефира

По словам генпрокуроркы, нужно будет назначить по крайней мере три экспертизы - трасологическу, баллистическую и судебно-медицинскую.
Что пока известно о нападении на советника президента Сергея Шефира, эксклюзивно для ТСН рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Об этом говорится 22 сентября в сюжете ТСН.19:30.
По ее словам, следствие рассматривает две рабочие версии: деятельность Шефира как госдеятеля и попытка дестабилизации в стране. Сейчас заканчивают первоочередные оперативно-розыскные действия.
"Мы не можем делать какие-то выводы, даже назначать экспертизы, пока мы не систематизируем информацию и не проанализируем ее. Но сейчас уже понятно, исходя из тех найденных 20 гильз, проведенных допросов потерпевших и свидетеля, мы уже знаем, что нужно будет назначить по крайней мере три экспертизы. Это трасологическая, баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. К 8 утра у нас будет больше информации", — сказала Венедиктова.
По ее словам, и Сергею Шефиру и его водителю Александру Иванько присвоен статус потерпевших.
"Для всех очень важно понять, что это было. Когда я прибыла на место, где была припаркована машина, первое, на что я обратила внимание — как это происходило. Мы слышали разные версии об имитации, запугивания и т.д. Нет — это не имитация и не запугивание, когда автоматной очередью прорезается авто", — убеждена генпрокурор.
Венедиктова подчеркивает, что речь идет именно о покушении на убийство.
"Квалификация может меняться. После результатов сегодняшнего совещания мы создадим отдельную группу с представителями различных правоохранительных органов, и в случае необходимости для изменения квалификации — она состоится", — добавила генпрокурор.
Напомним:
- В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные.
- В машину попало более десяти пуль, в результате чего ранение получил водитель транспортного средства.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что нападение на Шефира мог быть "приветом" от контрабандистов и криминальных авторитетов, активную борьбу с которыми начал президент Владимир Зеленский.
- В то же время сам президент Владимир Зеленский заявил, что "передавать ему привет выстрелами из леса в авто его друга — это слабость".
- Относительно мотивов преступления, эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил — надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и "решал".