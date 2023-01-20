Не исключаю их безумие: полковник ВСУ — об угрозе "большого наступления" оккупантов на Луганщине

Военный аналитик, полковник Петр Черник считает, что россияне не пойдут в "большое наступление" в Луганской области, в то же время не исключает такого сценария, опираясь на их "безумные действия", которые они предпринимали не один раз.

Такое мнение полковник ВСУ высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Пока мне трудно понять, как им может сделать какие-то прорывные серьезные операции (на Луганщине — ред.). Скажем, на глубину до 15 км, а это глубина механизированной бригады у Бахмута, который они якобы "взяли", и Соледар, который там уже полностью "под их контролем" (по лживым заявлениям России — ред.). С 1 августа на этих двух направлениях они не продвинулись всего-навсего на каких-то 15 км. За счет чего, какой качественной техники они осуществят эти прорывные операции. Я себе пока это тяжело представляю, но вместе с тем я не исключаю их безумие", — сказал аналитик.

Впрочем, Черник уверен, что попытки прорвать оборону украинской армии на каком-либо из направлений в Луганской области будут.

"Чернобаевка и о. Змеиный учат нас, что они могут прибегать к таким тактическим ситуациям и решениям, которыес точки здравого смысла интерпретировать невозможно. Будут ли они пробовать? Однозначно, да, но в какой точке и каким образом — пока неизвестно", – заметил он.

Напомним, по мнению Олега Жданова, Россия очень хочет начать большую войну вдолгу, но сможет — станет ясно в феврале.

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