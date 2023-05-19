Не контрнаступление, а "нашли слабину": бойцы рассказали, как удалось освободить территорию под Бахмутом

Однако враг не успокаивается и пытается вернуть утраченные позиции, продолжаются бои и за высоты.

Сразу на полдесятке участках передовой вокруг Бахмута украинские воины смогли вытеснить врага с его позиций, но самое главное, подразделениям Сил обороны Украины удается захватывать господствующие высоты вокруг Бахмута. Россияне в ответ засыпают передовые расположения украинцев тоннами смертоносных снарядов, говорится в ТСН.

“Бахмут, это уже другая война, все совсем по-другому! Труднее всего воевать с "вагнерами". Здесь высоты. Сейчас мы бьемся за то, чтобы отбить их у врага”, — говорят бойцы.

Севернее Бахмута украинские пехотинцы при поддержке собратьев – артиллеристов начали менять ход войны на отдельно взятом участке фронта. Было спланировано провести контратаку и выровнять линию нашей обороны. "Это – не контрнаступление! Это просто силы обороны, которые совершили атаку”, — говорит заместитель командира подразделения 57 ОМПБр “Марцин”.

Это было хоть и хорошо спланировано, но в буквальном смысле, перехват наступательной инициативы, утверждает комбат. "Так получилось, что мы нашли слабину и пробили эту слабину", — добавляет командир подразделения 57 ОМПБр "Умка".

Бойцы говорят, что все произошло очень быстро, но штурм неприятельских позиций не был легкой прогулкой. Пехоту оккупантов с дистанции поддерживала и артиллерия и танки. Зато наша арта, утверждает "Марцин", на этот раз сработала просто отлично. “Это ложное понимание того, что их не поддерживает техника. Техника выкатывается. На подходах они уничтожаются нашей артиллерией. К моменту нашей атаки со стороны противника было задействовано четыре танка. Один был выведен из строя, три – откатилось”, – говорит он.

Постоянно под вражеским артиллерийским огнем – цена, которую теперь платит наша пехота за приближение к Бахмуту с флангов. “Артобстрелы! Последние дни артобстрелы. Вчера даже "Грады" были. Практически всю ночь до четырех утра”, — говорят военные.

Участки на север и северо-запад от города, отбитые у врага нашими защитниками, россияне которые сутки подряд просто перепахивают тяжелыми дальнобойными снарядами. Спасаются бойцы в блиндажах.

Попытки вражеской пехоты отразить утраченные позиции, признается комбат, тоже не утихают. "Вчера были штурмовые действия со стороны Российской Федерации. Разобрали их минометами, перекрыли подход к резервам. Тяжелой артой резервы полностью были накрыты. В это время группы были под минометным и АГСным обстрелом. Начали поджимать пехотой. Выгнали их в поле, где они и полегли”, — рассказывает командир подразделения 57 ОМПБр ВСУ “Железяка”.

Сейчас на отраженных участках продолжаются зачистки. Ребята говорят, с каждым днем начнут перемещаться ближе к городу-крепости, чтобы давить на врага с флангов. Пока же на северном фланге Бахмута пехотинцы пытаются вытеснить врага с высот.

Они уже имеют опыт – успешных масштабных контрнаступательных действий. Бойцы 57-й мотопехотной были среди освободивших правобережье Херсонщины. Сейчас же стремятся выгнать русских еще из Бахмута.

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