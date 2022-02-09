Не кормила и выгоняла из дома: 12-летнего мальчика из Харькова забрали от горе-матери

Не кормила и выгоняла из дома: 12-летнего мальчика из Харькова забрали от горе-матери

На учете в социальных службах семья не стоит и в каких условиях живой ребенок ни одно ведомство не знало.

В Харькове у матери забрали 12-летнего сына, которого женщина не кормила и выгоняла из дома, а вместо кровати укладывала спать на полу. О том, что мальчик голодает, полиции сообщили соседи. Оказалось, на учете у социальных служб семья не стояла и в каких условиях живой ребенок ни одно ведомство не знало.

Об этом идет речь 9 февраля в сюжете ТСН.19:30.

На фотографии, которую сняли копны, 12-летний Влад сидит на матрасе на полу. Рядом пепельница и пустая бутылка пива. Этот уголок комнаты выделила ему для сна. А о еде будто забыла. В последнее время подросток питался у соседей.

В семейном общежитии 30-летняя женщина снимает квартиру в последние полгода. Соседи говорят: хорошо одета, чистоплотна, но почему не кормит сына — не знают.

"Что же ты маникюры делаешь, за собой так следишь, а сын голоден. Она отвечает: "а он мне нужен", — отмечает соседка.

Наконец, соседи позвонили в полицию. Копов увиденное в квартире изрядно поразило.

Не кормила и выгоняла из дома: у харьковчанки изъяли 12-летнего сына

"В квартире был беспорядок, совсем не было еды. Больше нас удивило то, что у ребенка не было спального места. То есть ребенок спал на полу", — рассказывает старший инспектор ювенальной превенции Харьковского управления полиции Алена Ляшенко.

Впоследствии выяснилось, что подростка не только держали на голодном пайке, но и выгоняли из квартиры. Впрочем, в службе по делам детей ребенок на учете не состоял. О том, что мальчик неухоженный и голодный, молчали и в школе. Социальные работники пришли сюда только после протокола полицейских.

"Мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и было видно, что она не первый день пьет, поэтому ребенка мы забрали. До этого случая никакой иниормации ни из школы, ни от соседей не было", — говорит заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

Подростка забрали в больницу. Пока он там, пытаемся найти его мать, но дома ее нет. Открывает старшая дочь, пришедшая в гости. Девушка рассказывает, что их в семье трое. Она старшая: учится и живет отдельно в студенческом общежитии. Младшая сестра, которой семь лет, живет с отцом. С мамой остался только мальчик.

В полиции женщине выписали штраф за невыполнение родительских обязанностей. Сына ей уже не отдадут. Сейчас ищут его отца – именно к нему подростка хотят отправить после обследования в больницу.

Напомним, что в Херсонской области из-за злостного родительского упущения изъяли из семьи 9-летнего мальчика.

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