Не ковидом единым: как подготовиться к новому сезону ОРВИ и не заболеть

Не ковидом единым: как подготовиться к новому сезону ОРВИ и не заболеть

Ковидная реальность несколько отодвинула на второй план другие опасности, которые традиционно приходят осенью — грипп и ОРВИ, но они не исчезли.

Украина находится на пороге нового сезона острых респираторных заболеваний. И по прогнозам медиков, этот порог мы перешагнем в ближайшее время. Поэтому врачи советуют превентивно подготовиться, чтобы осенью и зимой не заболеть. Когда ожидать пик заболеваемости? Как отличить обычную простуду от COVID-19? Можно ли комбинировать вакцины от гриппа и коронавируса.

Об этом говорится 22 сентября в сюжете ТСН.19:30.

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За последние полтора года ковидная реальность несколько отодвинула на второй план другие опасности, которые традиционно приходят осенью — грипп и ОРВИ, но они не исчезли.

За последнюю неделю ОРВИ заболели 180 тыс. украинцев и динамика — негативная. Страна подошла вплотную к базовому порога заболеваемости, пик ожидают в конце осени.

"Текущий порог — 483 случая на 100 тыс. населения, а эпидемический показатель интенсивности уже сейчас — это 479 на 100 тыс. То есть мы почти подошли к базовой линии, мы ее еще не перешли, но уже близко", — отметила Оксана Кошалко, заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья.

Коронавирус опосредованно положительно повлиял на масштабы распространения гриппа и ОРВИ. Из-за эпидемических ограничений в последний год они значительно ниже, чем раньше, а от гриппа официально не зарегистрировано ни одной смерти. Но с другой стороны COVID-19 создает дополнительные проблемы — диагностировать эти болезни стало сложнее.

Новости Украины: в ближайшее время начнется сезон ОРВИ - как подготовиться и не заболеть

"Отличить симптомы ОРВИ, COVID-19 или гриппа очень трудно. Иногда они настолько между собой переплетаются, что только диагностика ПЦР или быстрые тесты могут помочь", — говорит семейная врач Наталья Шевчук.

Чтобы эффективно бороться с гриппом, надо знать его штаммы. По прогнозам специалистов, в этом году в Украине бурлить целых четыре.

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И уже через 2 недели ожидают массовое поступление вакцин против гриппа. Их будет около миллиона доз. Медики утверждают, что эту вакцину можно сочетать с коронавирусной.

"Если вы вакцинировались от COVID-19, можете брать интервал минимум 2 недели для того, чтобы вакцинироваться от гриппа и наоборот", — советует заведующий отделом иммунизации центра общественного здоровья Александр Заика.

В клиниках, где уже прививают от гриппа, пока желающих не много, но первые пациенты — есть.

Однако подавляющее большинство украинцев все же надеется на собственный иммунитет. А если вдруг таки заболеют — говорят, что имеют народные методы лечения, проверенные годами.

И все же, при самых первых проявлений болезни медики советуют обращаться в больницу. Самолечением, особенно с использованием антибиотиков — не заниматься, это может только навредить.

Ранее в Минздраве рассказали, когда и как получить прививку от гриппа.

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