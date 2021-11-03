Не кубометры, а киловатт/часы: что изменит новая система оплаты газа и экономнее ли это

Не кубометры, а киловатт/часы: что изменит новая система оплаты газа и экономнее ли это

Депутаты приняли закон о новой системе учета природного газа.

Украинцев переведут на новую систему учета природного газа: депутаты приняли соответствующий закон. Сейчас при подаче газа не учитывается его теплоотдача, а потому в одном регионе, чтобы сварить борщ, нужно больше газа, чем на кухне в другой области.

Как новая система учета газа повлияет на оплату, не придется ли заменять приборы учета – в сюжете "Сніданку з 1+1".

Со вступлением в силу документа с 1 мая 2020 года считать объемы потребленного голубого топлива украинцы будут так как электроэнергию – в киловатт-часах. "Потребитель сможет сравнивать эффективность использования электроэнергии в бытовых целях. Например, кто установил электроотопление в квартирах с эффективностью природного газа", — говорит соавтор законопроекта Андрей Жупан.

Также читайте Как сэкономить на отоплении в Украине и не мерзнуть: несколько важных советов

Выходит, что платить будем за энергию, которую дает газ, а не за кубические метры, которые накручивает счетчик, объясняет энергетический эксперт Олег Попенко. "Если закон будет принят, украинцы будут платить столько, сколько они тепла потребили. Если газ низкого качества, то человек будет платить меньше, чем в кубах. Или гораздо меньше", – пояснил он.

Разницу в оплате особенно ощутят жильцы многоквартирных и частных домов, в которых для обогрева есть индивидуальный газовый котел. К примеру, зимой чтобы сыграться в частном доме площадью 80-100 квадратных метров, в среднем нужно пол тысячи кубометров газа. За месяц набегает 3,5-4,5 тысячи гривен. Новая система учета может сэкономить 30-40% – в зависимости от качества газа.

Вместо кубометров – киловатт/час: как новая система учета газа повлияет на оплату

Однако за такую экономию кому придется заплатить. "Ориентировочная стоимость такого счетчика от 20 до 30 тысяч гривен. За несколько лет этот счетчик может быть окупаемым", — пояснил Олег Попенко.

Хотя на новую систему учета перейдут все украинцы, устанавливать новые приборы учета вас никто не будет заставлять. Для удобства временно кубы в платежках останутся. Наряду, по формуле перерасчета, поставщик будет писать потребленные объемы и тариф в киловатт-часах. На стоимость голубого топлива это не должно отразиться. "Чтобы люди понимали: 8 грн. за куб газа – это, например, 5 грн. за киловатт часов природного газа", — говорит Андрей Жупан.

Впрочем, новые потребители, которые будут подключаться к газовым сетям после 1 мая 2022 года, вынуждены будут устанавливать новые счетчики в киловатт-часах.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку