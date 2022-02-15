Не лечилась дома: родные 23-летней беременной, скончавшейся из-за COVID-19, обвинили медиков в трагедии

Женщина была вакцинирована и никогда не болела.

В Закарпатской области умерла 23-летняя беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус. Женщина была дважды вакцинирована и никогда не болела, однако у нее диагностировали 90% поражения легких. Родные покойной обвиняют медиков в халатности.

Об этом 15 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Женщина была вакцинирована и сразу обратилась к медикам

На 16 неделе беременности 23-летняя Мария заболела коронавирусом и сразу обратилась к врачам. Поместили девушку не в инфекционное, а в гинекологическое отделение. Симптомы, убеждает мать женщины, просто игнорировали. После капельниц девушка стала жаловаться на боль в руке.

"Была только температура 37,4-38. Она не лечилась дома", – говорит мать покойной Неля Стасишена.

Лишь на 5 день врачи назначили Марии томографию, показавшую 90% поражения легких. Ее немедленно перевели в областную клиническую больницу. Вдовец Павел Греснюк тоже обвиняет врачей, которые, к тому же, встречи с ним теперь избегают.

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Врачи убеждают, что делали все возможное

"Несмотря на все усилия, приложенные нашими специалистами, тяжесть была такова, что через три дня пребывания в нашем отделении пациентка умерла", — говорит медицинский директор Закарпатской областной клинической больницы имени Андрея Новака Василий Стрижак.

Заведующий реанимационным отделением, куда Мария попала уже после результатов КТ, вины врачей не видит. Говорит, они действовали по протоколу.

"На компьютерной томографии, которая смущает проводивших ее врачей — там уже были участки распада. Чтобы наступил распад — это не неделя, не две и не три", — говорит заведующий реанимационным отделением Ужгородского городского роддома Иван Матико

Врач, под наблюдением которой находилась беременная Мария, после случившегося пошла на больничный, родных покойной заблокировала, а телефон выключила.

Родные покойной предполагают, что сепсис начался из-за смерти плода, о котором медики не подозревали, потому что не проводили никаких обследований. И именно поэтому состояние Марии стремительно ухудшилось. Теперь, чтобы доказать вину врачей, будут обращаться в суд.

Напомним, в областной больнице в Ужгороде из-за 90% поражения легких скончалась 23-летняя беременная Мария.