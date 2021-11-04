Не локдаун: в Минздраве рассказали, что больше всего мотивирует украинцев вакцинироваться против COVID-19

Не локдаун: в Минздраве рассказали, что больше всего мотивирует украинцев вакцинироваться против COVID-19

В Минздраве также назвали области лидеры по вакцинации против COVID-19.

В Украине больше всего вакцинировано против коронавируса взрослого населения, по крайней мере, одной дозой в Киеве (54,2%), Киевской области (43,7%), Полтавской области (42,1%). Также сегодня впервые 40% показатель достигнут в Днепропетровской области.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге за 4 ноября.

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Худшие показатели по вакцинации, по данным Минздрава, в Закарпатской области, где привито только 23,2% взрослого населения и Волынской области — 25,2%. Виктор Ляшко отметил, что от процентов вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели.

"Это мы видим на примере Моршина, где вакцинировано около 70% взрослого населения", – пояснил глава Минздрава.

Ссылаясь на данные исследования, проведенного в сентябре-октябре 2021 года при поддержке ЮНИСЕФ, USAID и Всемирного Банка, Ляшко рассказал, что 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации против COVID-19. Еще 62% соглашаются, что необходимо делать прививку от COVID-19.

42% украинцев, которые еще не вакцинировались, готовы прививаться при определенных условиях.

"Больше всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения. И это действительно так, ведь вакцинированные люди в 5 раз реже инфицируются и имеют в 10 раз более низкий риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые", — сообщил Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Вакцинация украинцев и помощь среднему и малому бизнесу

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