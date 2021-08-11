Не мог дышать и говорить: львовские медики провели уникальную операцию 6-летнему ребенку

Не мог дышать и говорить: львовские медики провели уникальную операцию 6-летнему ребенку

Мальчик получил травму после того, как его сбил автомобиль.

Шестилетний Миша из Закарпатья выздоравливает после уникальной операции, которую сделали врачи львовского "Охматдета" вместе с польским профессором.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 августа.

В прошлом году в январе мальчика и его маму сбила машина. Миша получил многочисленные травмы. Он почти три недели был в реанимации на аппарате ИВЛ. Скорее всего через интубационную трубку на гортани образовался рубец, который взимал голосовые связки и усложнял дыхания.

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Несколько месяцев мама Миши пыталась выяснить диагноз и найти врача, который бы помог. Случайно женщина наткнулась на врачей львовского "Охматдета". Медики при помощи польского коллеги Ярослава Шидловского сделали уникальную операцию. В Украине по такой методике не работают, но в шутку ее уже назвали библейской.

"Как с Адама приняли ребро и сотворил Еву, то взяли хрящ ребра мальчика. Через внешний разрез на шее ввели в место рубца и развели связи. Если связи у него первичные были фиксированы, то когда мы развели, они стали фиксированные. То есть просвет для дыхания существенно увеличился ", — пояснил руководитель ЛОР-отделение больницы" Охматдет "Федор Юрочко.

Новости Украины: врачи львовского Охматдета сделали уникальную операцию 6-летнему мальчику

После операции мальчик выздоравливает. Ребенок уже хорошо говорит и бегает не задыхаясь.

Как сообщалось, в клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова хирурги успешно прооперировали 14-летнюю жительницу Львовщины, из 10-ти сантиметровой кистой селезенки. Врачи говорили при риске удаления этого органа, но сохранили его.

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