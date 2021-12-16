"Не мог спать ночью": Витренко поделился воспоминаниями об угрозе веерных отключений в прошлом году

"Не мог спать ночью": Витренко поделился воспоминаниями об угрозе веерных отключений в прошлом году

Бывший глава Министерства энергетики рассказал о рисках.

В прошедшем отопительном сезоне в Украине существовала угроза веерных отключений электроэнергии.

Об этом 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 сообщил бывший и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.

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По его словам, после назначения на эту должность самой большой его заботой была угроза веерных отключений.

“Я всю прошлую зиму просыпался утром, очень рано, с мыслью о том, чтобы не было веерных отключений, потому что риск был. Иногда даже не мог спать ночью, так я переживал об этом”, — заметил он.

Экс-руководитель министерства отметил, что в энергетике всегда есть риск того, что будут проблемы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине стабильная энергетическая ситуация, однако не исключил, что иногда, на местном уровне, отключения электричества все же могут быть.

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