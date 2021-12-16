"Не мог спать ночью": Витренко поделился воспоминаниями об угрозе веерных отключений в прошлом году

Бывший глава Министерства энергетики рассказал о рисках.
В прошедшем отопительном сезоне в Украине существовала угроза веерных отключений электроэнергии.
Об этом 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 сообщил бывший и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.
По его словам, после назначения на эту должность самой большой его заботой была угроза веерных отключений.
“Я всю прошлую зиму просыпался утром, очень рано, с мыслью о том, чтобы не было веерных отключений, потому что риск был. Иногда даже не мог спать ночью, так я переживал об этом”, — заметил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине стабильная энергетическая ситуация, однако не исключил, что иногда, на местном уровне, отключения электричества все же могут быть.
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