"Не могу молчать": священнослужитель ПЦУ заявил о надругательстве над Киево-Печерской Лаврой

В Киево-Печерской Лавре вновь прошел музыкальный концерт, который на этот раз сильно возмутил духовенство из Православной Церкви Украины и вызвал скандал. На днях пресс-секретарь Винницко-Барской епархии ПЦУ архимандрит Софроний Чуприна на своей странице в Facebook заявил, что произошло надругательство над святыней и организаторы этого, вероятно, будут наказаны "небесными силами".

Он высказал мнение о том, что совсем не уместно проводить светские концерты там, где недавно проводились исповеди и другие религиозные таинства.



"В палате Трапезного храма провели очередной концерт классической музыки. Это не первый случай кощунства в святом месте. Некоторые оправдывают надругательство над святыней, мол, это не храм, а трапезная палата. Ничего страшного в том нет.

Это лукавые оправдания, потому что это не просто трапезная, — написал Чуприна. – Раньше там исповедовали и служили панихиды и люди молились, а теперь беснование на святом месте. Вместо молитвы пение. Неужели нет другого места для концертов? А вспомните танцы бесноватой девицы. Государство хорошо воспользовавшись случаем захватило монастырские помещения и теперь там, где раньше звучали молитвы, поют, играют на музыкальных инструментах и танцуют. И что самое страшное, эти люди даже не осознают, что за подобные проделки придется отвечать, если не на этом свете, то в будущем возрасте точно".

Скриншот со страницы Чуприны в Facebook. Представитель ПЦУ возмутился тем, что в храме вновь провели светский концерт.

Скриншот со страницы Чуприны в Facebook. Священнослужитель напоминает, что церковь – это место для молитвы.



В комментарии для ТСН.ua Софроний Чуприна рассказал, что на его посты отреагировали множество людей.

"Были такие люди, которые поблагодарили за такую открытость, были и такие, кто осуждал, мол, я выступаю против классической музыки. Я хочу сказать, что это моя субъективная точка зрения, она может не совпадать с точками зрения других людей. Я, как священнослужитель, если вижу какую-то неправду, нарушение заповедей Божиих, то не могу молчать, — говорит архимандрит. — Как христианина меня это возмущает. Есть много других мест, где можно проводить концерты. Церковь отличается от других культурных сооружений тем, что там человек находит диалог с Богом, там ничто не должно отвлекать человека от разговора с Богом. Каждая икона — это как окно в небесный мир, каждый уголок в храме овеян благодатью. Когда храмы используются в качестве концертных залов — я считаю, что это неправильно. В Трапезной палате, где прошел концерт, раньше совершались таинства церкви, там совершались покаяния, там люди искупали свои грехи, исповедовались, там молились за усопших. У нас сейчас идет война, вместо того, чтобы наоборот молиться, в них проводят какие-то концерты. Ну для этого есть много других мест".

По словам Софрония Чуприны, не исключено, что за проведение концерта в Лавре кто-нибудь понесет наказание от "небесных сил".



"Есть такие духовные законы: все, что происходит, все, что делает человек — все имеет последствия. Священное Писание учит, что хлеб, который человек пускает по воде, он возвращается. Возвращается добро, так же обязательно возвращается и зло. Не обязательно на тех организаторов, возможно, на всю страну. Мы должны учитывать, что у нас идет война. Война должна изменить сознание человека, страны. Если мы не изменим свое отношение друг к другу, к Богу, то я не знаю, как вообще все может закончится. Наоборот, чтобы сосредоточиться на покаянии, на исправлении, у нас храмы используются не по назначению. Мы знаем, что Господь милостив, надеемся, что он простит и помилует нас, но есть вещи, которых лучше не делать, не провоцировать”.

В заповеднике говорят об исключении



В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" о музыкальном событии говорят, что это было исключение.

"В Лавре с визитом была жена посла Италии, которая является дирижером, увидела Трапезную палату и предложила провести здесь концерт. Министерство культуры и информационной политики их (музыкантов – Ред.) пригласили. Наша ключевая стратегия в плане проведения таких музыкальных мероприятий — это исключительно а капелло, божественное пение, возрождающееся в Украине церковное пение.Этот концерт скорее был исключением. Еще раз скажу, что наша позиция – не использовать все же инструменты, а живое пение, которое причастно к церковному пению. Мы понимаем, что люди хотят видеть здесь больше молитв, спокойного пения, но в этом случае мы пошли на исключение для иностранной делегации, которая к нам обратилась", — сообщила пресс-служба заповедника в комментарии для ТСН.ua.

К этому в заповеднике добавили, что придерживаются мнения, что в Лавре должен звучать церковный хор, а концерты можно проводить на открытых площадках.

Ранее сообщалось, что в начале года появилось скандальное видео концерта из Лавры в Киеве.

Читайте также:

На территории Киево-Печерской Лавры начала работу Резиденция Святого Николая

Впервые за 30 лет: в столице открыли для посещений колокольню Киево-Печерской лавры (фото)

В Украине будут судить Павла "Мерседеса": что грозит митрополиту МП