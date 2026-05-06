"Не могу здесь быть ни секунды": Россия ударила ракетой посреди дороги, много погибших

Последствия атаки по Мерефе / © Олег Синєгубов

Трехдневный траур объявлен в Мерефе на Харьковщине. Накануне россияне ударили по городу ракетами — количество погибших возросло до семи. Еще более трех десятков человек ранены.

Корреспондентка ТСН Юлия Бойко расскажет больше о последствиях очередного российского преступления.

Мирная улица превратилась в ад

Около десяти утра, обычный будний день. Кто-то из жителей Мерефы еще пил утренний кофе дома, другие спешили на работу. В этот момент россияне выпустили по городу баллистическую ракету «Искандер». Она попала в дорогу рядом с жилой застройкой. За считанные секунды мирная улица превратилась в настоящий ад.

Несмотря на то, что прошли сутки, люди в Мерефе до сих пор не могут оправиться от пережитого. Горожанам трудно вспоминать события вчерашнего дня — говорят, все произошло мгновенно. Грохот был такой силы, что казалось, будто земля уходит из-под ног.

Анна, очевидица: «Взрыв был сильным, баклажка полетела на меня, начало все сыпаться. Собачка побежала, я ее схватила и пошла на улицу. Как бахнуло, у меня шифер сбило. А потом увидела, что здесь пламя».

Врачи борются за жизнь раненых

Количество жертв атаки возросло до семи. Медикам не удалось спасти двух мужчин — им было 59 и 68 лет. Старший умер в карете скорой, а младший — уже в операционной. Всего ранения в тот роковой день получил 31 человек, среди них — двое подростков и двухлетний малыш. Сейчас в больницах Харькова остается 16 пострадавших. За жизнь четырех из них продолжается настоящая борьба.

Руслан Врагов, руководитель Харьковской областной клинической больницы: «Это два человека с переломами позвоночника. Это пациенты, которые с проникающими ранениями. На момент, пока пациент находится в реанимации, это означает, что угроза их жизни есть. Но наши медики делают все необходимое, чтобы стабилизировать состояние, некоторые из них остаются еще на аппаратах ИВЛ».

«Жить здесь не могу»: люди задумываются о выезде

После пережитого люди, которые годами не хотели покидать родные дома, теперь все чаще задумываются над переездом. Постоянный страх и тревога мешают вернуться к нормальному быту.

Вероника, очевидица: «Ни дня, ни секунды не могу здесь находиться. Как захожу в подъезд, домой — начинаю постоянно мониторить, что вокруг летает. Как увижу, что что-то летит — выбегаю оттуда с истерикой. В машину и уезжаю отсюда. Жить здесь или ночевать не могу».

Сейчас в Мерефянской громаде продолжается траур. Волонтеры помогают местным жителям забивать поврежденные окна, а энергетики работают над восстановлением сетей, чтобы вернуть в дома свет.

