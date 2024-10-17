"Не могут адекватно сопротивляться": военный высказался об отсутствии ротаций в Украине

На боеспособность украинской армии оказывает большое влияние отсутствие ротаций. Морально состояние долго не меняющих подразделений настолько подавлено, что они не могут адекватно сопротивляться противнику и вести бой при том, что количество вооружения и личного состава позволяли это делать.

Об этом боевой медик бригады "Азов" на позывной "Око" рассказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.

"Противник, который стоял напротив нас в Серебрянском лесничестве… при разговоре с их военнопленными, они рассказывали, что каждые три месяца у них были ротации личного состава. А у нас ротаций нет. Например, "Азов" зашел на год в Серебрянское лесничество, сейчас он на Торецком направлении", — говорит военный.

По его словам, усталость приводит к расконцентрации на позициях, к некой дерзости. Военные начинают не учитывать правила личной безопасности, и это приводит к травмированию личного состава.

“Потому что очень часто делать что-то более осторожное – это дольше и энергозатратнее. Ты плохо питаешься, регулярно не высыпаешься и постоянно живешь в этом ритме, ты начинаешь привыкать к происходящему вокруг и неосторожно вести себя. Ну и были случаи, когда в подразделениях, которые долго не меняли, моральное состояние было настолько подавлено, что они не могли адекватно сопротивляться и вести бой при том, что их количество на позициях, их количество вооружения позволяли сопротивляться противнику”, — рассказал боевой медик.

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