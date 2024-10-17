"Не могут адекватно сопротивляться": военный высказался об отсутствии ротаций в Украине

Боевой медик "Азова" говорит, что враг имел ротации каждые три месяца.
На боеспособность украинской армии оказывает большое влияние отсутствие ротаций. Морально состояние долго не меняющих подразделений настолько подавлено, что они не могут адекватно сопротивляться противнику и вести бой при том, что количество вооружения и личного состава позволяли это делать.
Об этом боевой медик бригады "Азов" на позывной "Око" рассказал в эксклюзивном интервью TSN.ua.
"Противник, который стоял напротив нас в Серебрянском лесничестве… при разговоре с их военнопленными, они рассказывали, что каждые три месяца у них были ротации личного состава. А у нас ротаций нет. Например, "Азов" зашел на год в Серебрянское лесничество, сейчас он на Торецком направлении", — говорит военный.
По его словам, усталость приводит к расконцентрации на позициях, к некой дерзости. Военные начинают не учитывать правила личной безопасности, и это приводит к травмированию личного состава.
“Потому что очень часто делать что-то более осторожное – это дольше и энергозатратнее. Ты плохо питаешься, регулярно не высыпаешься и постоянно живешь в этом ритме, ты начинаешь привыкать к происходящему вокруг и неосторожно вести себя. Ну и были случаи, когда в подразделениях, которые долго не меняли, моральное состояние было настолько подавлено, что они не могли адекватно сопротивляться и вести бой при том, что их количество на позициях, их количество вооружения позволяли сопротивляться противнику”, — рассказал боевой медик.
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