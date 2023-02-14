Не могут изготавливать даже гвозди: известный политтехнолог рассказал, какое будущее ждет экономику России

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что ни одна страна в мире официально не поддержала Россию в этой войне.

Россия стала мировым изгнанником. Ни одна страна в мире официально не поддержала РФ в этой войне.

Российскую экономику ждут большие проблемы, которые начинают ощущаться уже сейчас.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал известный политтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Российский ВПК — это ведь не только деньги, которые Путин может выделять на что-то, но и комплектующие, которые, в том числе из-за санкций, Россия не может закупать. То есть если неподъемное для российской промышленности, я так иронизирую, создание простых гвоздей на своей территории (Матвиенко (председатель Совета Федерации – ред.) недавно узнала, что они гвозди не могут создавать сами), то если мы говорим про оружие, высокотехнологичный какой-то процесс, тут, конечно, у них большие проблемы будут. Поэтому, деньги – это, конечно, не все. Хотя за деньги, за кэш, они там могут докупить какие-то иранские дроны, там, вроде, новые дроны к ним подъехали. Но опять же, один раз уже Ирану намекнули, что так делать не нужно. Я думаю, что в ближайшее время кто-то очень сильно рассердится за океаном и намекнет еще более жестко Ирану, что не нужно с террористом и агрессором торговать. Хотя они на одной оси зла сидят с Россией", - сказал политтехнолог.

Борис Тизенгаузен обратил внимание на то, что ни одна страна в мире официально не поддержала Россию в этой войне.

"Лукашенко, там между капельками, какими-то формулировками "мы с Россией", но вот так прямо, мол мы поддерживаем, ни одна страна: ни Иран, ни африканские страны, которые они там тоже деньгами залили, никто. Вот: Россия – мировой изгой", - резюмировал эксперт.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников поделился итогами заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. По его словам, он "очень доволен" результатами. "Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины – именно на поле боя", – сказал он. Резников добавил, что участники "Рамштайна" настаивали на скорости, своевременности и стабильности помощи.

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