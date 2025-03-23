"Не могут качественно научить": военный заявил о проблеме с учебными центрами в Украине

Самая большая проблема с учебными центрами в Украине – это отсутствие боевого опыта у инструкторского состава.

Об этом в эксклюзивном интервью Алине Туришин для TSN.UA рассказал заместитель командира батальонно-тактической группы 160-го учебного центра "Варвар".

"И не только у инструкторского состава, а вообще у управленческого состава и дальше по своей, скажем так, ветке и по своему направлению. Не может человек, который не принимал участие в боевых действиях, который не понимает в этом, мне так кажется, качественно научить новое молодое пополнение", — говорит военный.

Вторая проблема, по его словам, это материальная база и обеспечение учебных центров.

"Есть проблема определенная в боекомплектах. Понятно, что большинство боекомплекта идет на выполнение боевых задач, на линию столкновения. И в связи с этим боекомплект, который дается учебным центрам, он иногда недостаточен для того, чтобы прям качественно-качественно подготовить того или иного бойца. Поэтому другая проблема — в материальном обеспечении", — говорит "Варвар".

Военный подытожил, что проблем может быть достаточно много, но, по его мнению, это основные, требующие решения.

"Что некоторый руководящий состав и инструкторский состав немного бывает некомпетентен в том или ином вопросе — в связи с тем, что у него нет определенного своего опыта. И боекомплект и материальная база, которой обеспечиваются учебные центры", — говорит "Варвар".

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