"Не можем использовать свое преимущество": военный рассказал об особенностях войны на Курщине

Украинские военные не могут использовать в полной силе свое техническое преимущество на Курщине, потому что там не работает Starlink.

Об этом в интервью ТСН рассказал командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач.

По его словам, война на Курщине и, например, в Донецкой области немного отличается.

“Другая немного география, гидрография, разветвления рек, больше оврагов. То есть ограничение в определенных маневрах. И не работает Starlink. Мы не можем использовать в полной силе свое техническое преимущество", – говорит военный.

Павел Разлач / Фото: ТСН.ua

Разлач рассказал, что линия фронта выглядит иначе — "лунных пейзажей", как на Донетчине, Курщине пока нет.

"Но где-то превращается, наверное, где линия столкновения не меняется, идет противоборство, и она не в нашу, не в их сторону. Там уже чувствуется. Видишь на смотре, что Донбасса выглядит, лунный пейзаж, все стерто, но много еще достаточно "зеленок". Обитаемые пункты, как правило, там стерты. Села уже некоторые на 80% стертые. Еще достаточно много зеленки, лесов. Еще не выкошено”, – рассказал военный.

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