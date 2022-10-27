Не может думать об уроках, потому что хочет убить кота: 12-летней школьницей из Ровенщины занялась полиция

Полиция установила, что у школьницы нет проблем с психикой и проводит проверку данного факта.

Стали известны подробности громкой истории о ровненской 12-летней школьнице, которая, по данным зоозащитников, жестоко издевается над котом и мечтает убивать животных.

Первыми об этом случае сообщили представители гуманистического движения UAnimals.

"Из публикаций в соцсетях и обращений неравнодушных граждан нам стало известно о том, что 12-летняя девочка из Ровенщины жестоко обращается с беспризорными котами, издеваясь и убивая их на камеру. Видео издевательств она распространяла в своем телеграмм-канале, который после огласки ее жестоких действий в соцсетях, удалила. В своих публикациях в соцсетях девочка описывает свое намерение и желание убить кота", — сообщили зоозащитники.

Сегодня стало известно, что полиция Ровенщины после проверки этой информации уже открыла уголовное производство по статье "Жестокое обращение с животными". Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила представитель полиции Ровненской области Мария Юстицкая.

"По этому факту открыто уголовное производство. У полиции пока еще нет видео, на котором видно, что она убивает кота, соответственно, мы не можем об этом утверждать до тех пор, пока этот факт не будет доказан, — уточнила Мария Юстицкая. — В нас есть скриншоты, где пишется о том, что она не может думать об уроках и хочет убить кота".

По словам Юстицкой, девушка установлена, она жительница одного из сел Ровенского района: "По предварительной информации, у нее нет психических отклонений, но в рамках производства возможна проверка".

В полиции также уточнили, что девушка – из сереностатистической семьи, до этого в поле зрения правоохранителей не попадала. Наши источники среди правоохранителей уточнили, что мать живодерки работает в государственном учреждении. На вопрос о том, какое наказание возможно в случае доказывания вины, правоохранители ответили так: "По решению суда к девушке могут применить методы воспитательного характера".

Скандал с 12-летней девочкой, издевающейся над котом

В Ровенской области 12-летняя школьница в Telegram публиковала видео, как издевается над бездомными кошками. После огласки девушка выдала скандальные видео, однако зоозащитники заметили это и обратились с заявлением в полицию.

Правоохранители пообещали расследовать инцидент.

Читайте также: