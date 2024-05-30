(Не) можно бить по РФ: почему США и Германия так боятся наших ударов по целям на территории России

Во вторник, 28 мая, на финальной пресс-конференции с Олафом Шольцем во время трехдневного государственного визита в Германию, первого за 24 года, Эммануэль Макрон заявил, что союзники должны позволить Украине уничтожить российские военные базы, с которых запускаются ракеты.

Заявляя это, французский президент показал на камеры карту, где отмечено, откуда Россия со своей территории наносит удары по Харькову и области. При этом, по словам Эммануэля Макрона, нельзя допустить поражения других гражданских или военных объектов в России. Что под "другими военными объектами" подразумевал Макрон, можно только догадываться. Ведь, по международному праву, все они законные цели ВСУ. Олаф Шольц со своей стороны добавил, что "Украина подвергается нападению и может защищаться". Некоторые западные СМИ, например The Guardian, расценили это как согласие немецкого канцлера о том, что Украина может бить по целям на территории России. Хотя, если бы это было на самом деле, мы бы уже получили немецкие дальнобойные ракеты Taurus, способные серьезно повредить Керченский мост.

Главный страх США и Германии – распространение войны на страны-члены НАТО, что может привести к применению ядерного оружия. Однако есть как минимум два контраргумента, которые это опровергают.

Первый. Ошибочнаяполитика управляемой эскалации Запада – предоставление Украине определенных видов оружия, постоянно оглядываясь на реакцию Кремля, – уже привела к появлению российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Второй. Имеющимися у нас западными системами оружия мы вряд ли достанем до Москвы или бункера Путина. К тому же Украине, в отличие от Польши, никто не предлагает контракт на покупку американских ракет класса "воздух-земля" дальностью более 1000 км.

Президент Зеленский уверен, что Украина получит разрешение от некоторых партнеров (это, прежде всего, США – ред.) на использование их оружия для ударов по целям на территории РФ. Западные обозреватели также отмечают, что Белый дом готов посмотреть свои красные линии в помощи Киеву. О том, когда могут принять это решение и по каким именно российским целям позволят бить ВСУ? Читайте на сайте ТСН.ua.

Игра на повышение: решение по Байдену

Колумнист Дэвид Игнатиус в статье The Washington Post пишет, что президент Байден рассматривает два новых контрмера в поддержке Украины: наказание Китая за поставку России ключевых технологий (для ее ОПК – ред.) и отмену ограничений на использование Украиной американского оружия малого радиуса действия для ударов по территории России.

"Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, свидетельствует о растущей обеспокоенности Администрации относительно уязвимости Украины на поле боя. Блинкен посетил Киев и с первых уст услышал рассказы о недавних успехах России под Харьковом и в других местах на востоке Украины. Это обеспокоило его настолько, что он призвал коллег по Администрации пересмотреть запрет Украины стрелять американской артиллерией и ракетами малой дальности по РФ, сообщили мне и отдельно другим журналистам представители США", — отмечает Дэвид Игнатиус.

Депутаты ВРУ публично писали в соцсетях: если бы Силы обороны Украины могли бить по скоплениям живой силы и военной техники россиян у наших границ на территории России, попытка врага открыть новый фронт на Харьковщине потерпела бы поражение. В интервью Reuters, вышедшем во вторник, 28 мая, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Кремль готовится к новому наступлению, планируя развернуть еще 200-300 тыс., в дополнение к около 500 тыс. военных, уже воюющих на фронте и сосредоточены у границ. Их цель, по словам Умерова, – открыть новый фронт на севере. Именно поэтому, зная эти данные о планах россиян, нам критически важно действовать на опережение, имея возможность бить по сосредоточению вражеских сил и техники у наших границ.

"Украинцам очень сложно защищаться, если они не могут поражать военные объекты по ту сторону границы. Это могут быть ракетные установки, артиллерия, аэродромы, которые используются для нападения на Украину. Некоторые члены Альянса не налагали ограничений на поставляемое ими оружие. Другие — ввели. Считаю, пора пересмотреть эти ограничения, не в последнюю очередь в свете развития войны, которая происходит фактически вдоль границы, что еще больше усложняет его защиту. генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В тот же день агентство AFP, опросив ряд аналитиков, напомнило, что в свое время удары западным оружием и по целям в оккупированном Крыму в Кремле называли красной линией. Тогда, как и сейчас, Путин тоже угрожал "глобальным конфликтом" и "стратегическим оружием". Однако США и их европейские союзники до сих пор этого боятся. К тому же непредвиденные обстоятельства, накануне юбилейного Вашингтонского саммита НАТО в начале июля и президентских выборов в США 5 ноября, Администрации Байдена ни при чем.

Давление увеличивается: решение будет

По информации немецкого таблоида Bild, Силы обороны Украины по меньшей мере использовали американскую систему Patriot, которую Киев получил от Германии, чтобы сбивать российские самолеты (в феврале-марте этого года мы сбили более 13 российских Су-34 – ред.). Однако после этого, по данным Bild, Берлин и Вашингтон угрожали прекратить поставки (очевидно, ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot – ред.), если такое повторится.

Мы знаем одну страну, которая публично позволила ВСУ бить их оружием по целям в России, – Великобритания. Об этом министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон сказал в интервью Reuters, находясь с визитом в Киеве в начале мая. Но, как выяснилось позже, это не совсем так.

"Официального разрешения нет, – сказал в комментарии The Washington Post на условиях анонимности украинское военное чиновник. – Британские ракеты Storm Shadow никогда не использовались для поражения целей за пределами суверенной территории Украины. Они были использованы для удара по оккупированному Крыму".

Де-факто подтверждением этому стали комментарии советника министра по стратегическим отраслям промышленности Юрия Сака изданию Bloomberg, где он якобы сказал, что Украина уже использовала британские дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Однако позже в комментариях украинским СМИ Юрий Сак уточнил, что имел в виду удары по военным объектам в оккупированном Крыму, а не по территории России.

Тем не менее, давление на Вашингтон, Берлин и Рим – основные столицы, против ударов их оружием по целям на территории России, – увеличивается. По словам министерства обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен, сейчас Украина борется "с одной завязанной за спиной рукой". Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс напоминает, что именно этот запрет есть следствие российских атак на Харьков и область. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур напомнил союзникам, что Украина уже наносит удары по российской территории оружием собственного производства, имея беспилотники, поражающие цели в глубоком тылу врага на расстоянии более 1000 км.

Однако, публично и по крайней мере пока, позиция ключевых партнеров Украины остается непреклонной. Например, по мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса (который, кстати, имеет наивысший политический рейтинг в ФРГ – ред.), такие темы, как предоставление разрешения Украине бить по территории врага и конкретным целям в России лучше не обсуждать публично. "Я не верю, что Кремль скажет нам, что он готов делать, и где он готов использовать какое-либо оружие", — добавил Писториус. Не изменилась и позиция США, по крайней мере, пока. По словам спикера Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, в настоящее время в политике США нет никаких изменений, Вашингтон не поощряет и не разрешает использование американского оружия для нанесения ударов по России.

Однако многие предполагают, что США, Германия, Италия и другие страны все же изменят свою позицию, хотя могут и не озвучить это публично. Соответствующее решение может быть принято либо на саммите G7 в Италии 13-15 июня, либо на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО 9-11 июля. Некоторые эксперты предполагают, что, возможно, Украине придется согласовывать с союзниками, какие именно российские цели ВСУ будут атаковать. Но то, что такое решение ключевым нашим западным союзникам все же придется принять, – бесспорный факт.

"Территория, которую Россия оккупировала за последние несколько недель, примерно такая же, как и территория, которую Украина отвоевала во время своего слабого контрнаступления в 2023 году", — отмечает The Washington Post. Как видим, на Западе, в частности в Америке, понимают, что ставки сверхвысокие: с одной стороны, Администрации Байдена не требуется дальнейшая эскалация со стороны Кремля; с другой стороны, команда Трампа может без труда использовать дальнейшее продвижение россиян на поле боя в Украине против Администрации Байдена.

В настоящее время 11 стран поддерживают предоставление разрешения Украине на использование западного оружия для ударов по территории Украины: Великобритания (однако, как видим, пока нет – ред.), Франция, Канада, Финляндия, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Нидерланды, Швеция и Чехия. И, по последней информации, появившейся в издании Politico, хотя окончательное решение еще не принято, все же Администрация Байдена близится к принятию этого решения.