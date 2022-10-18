Не мультяшный, а настоящий Мелман появился в одесском биопарке

В одесском биопарке родился жирафенок.
Свой собственный Мелман появился в одесском биопарке, говорится в ТСН.
Работники говорят, изрядно переживали за его маму, которую пытались уберечь от взрывов и сирен. У пары жирафов Яси и Васи это уже третий мальчик.
Работники биопарка не отходили от мамы жирафа ни на мгновение, несмотря на то, что это ее третьи роды. Говорят, малыш родился с меньше своих братьев. "Возможно, это связано со стрессовой ситуацией в связи с сиренами и взрывами постоянными. Жираф это все слышал и наверняка переживал, но клинически малыш здоров. Вес имеет около 65 килограммов и рост около метра семидесяти", — рассказывает директор биопарка Дмитрий Александров. .
Чтобы малыш и мать во время воздушных тревог стрессировали меньше, в вольере работает радиоприемник. Во время вражеских атак музыку на нем делают громче, животных успокаивают украинскими композициями.
Пока малейший сын с аппетитом пьет молоко, мать через окно следит за своим первенцем Арсентием, которому уже три года и он с папой сейчас в отдельном вольере. "Он присутствовал на родах, вместе с папой, он видел все. Все переживали, но все прошло хорошо. Папа и мама понимали, что мы действительно не враги, а мы помогаем, и я вам больше скажу, это все происходило ночью, т.е. она нас ждала, и когда увидела, ей стало, мне кажется, даже легче", — добавляет Дмитрий Александров.
Познакомить с Мелманом посетители биопарка смогут уже на этой неделе. Правда, только в зимнем вольере, на улицу жирафенка выпустят только весной, когда потеплеет.
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