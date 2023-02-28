Не надо думать или надеяться, что у России не хватает боеприпасов – министр обороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что у России еще огромное количество старых боеприпасов, поэтому нужно помочь Украине такими же объемами.

Об этом Певкур рассказал в интервью ТСН.ua.

Он отметил, что даже если у России не хватает мощностей для производства новых боеприпасов, у нее есть огромное количество старых.

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"Но нам не надо думать или надеяться, что в России не хватает боеприпасов. Хватает. И мы должны быть готовы помочь Украине такими же объемами. Следовательно, это итог и наш результат, на который мы должны сегодня выйти", — подчеркнул эстонский министр.

Певкур также сообщил, что Эстония может изготовить более миллиона артиллерийских снарядов, но для этого нужно заключить ряд важных контрактов с партнерами.

Напомним, накануне журналисты NBC со ссылкой на американского экс-чиновника сообщили, что в Китае рассматривают возможность отправки в Россию не просто стрелкового оружия, но и артиллерии и боеприпасов.

В то же время, глава Пентагона Ллойд Остин заявил – США верят, что подготовка и оборудование, которые они передают Украине, изменят динамику на поле боя и позволят прорвать оборону врага.

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