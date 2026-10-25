«Не надо покупать лояльность России»: Зеленский предостерег США от опасного шага

Владимир Зеленский и Алла Мазур / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский предостерег США от преждевременного снятия санкций с России ради переговоров или попыток добиться большей лояльности Москвы. По его словам, санкционное давление должно быть связано с завершением войны, а не с самим фактом предстоящего диалога.

Об этом глава государства заявил в интервью ведущей «ТСН.Тиждень» Алле Мазур.

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«Может быть, есть какие-то договоренности между Америкой и Россией, о которых мне неизвестно. Я бы не хотел, чтобы на встрече трех лидеров, когда это произойдет, без сомнения, это должно быть, мы подошли к этой встрече, сняв все санкции с Российской Федерации», — сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что санкции вводились из-за российской агрессии, оккупации и убийства, а не ради самого факта предстоящих переговоров.

«Санкции накладывались за агрессию, а не за возможность поговорить. Поэтому мы можем привязывать снятие санкций только к тому, что идет окончание войны, дипломатия, понимание как отстроить государство и гарантии безопасности», — заявил он.

Зеленский также рассказал, что уже поднимал этот вопрос перед американской делегацией.

«У меня есть ощущение, и я с ним жил достаточно долго, что когда мы говорим о лояльности России, не нужно ее покупать такой ценой», — сказал президент.

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По его словам, в случае преждевременной отмены санкций Запад рискует потерять один из главных рычагов давления еще до того, как станет ясен результат переговоров.

«Оставшись без санкций и в диалоге в трехстороннем формате, вы можете остаться в моменте, когда ничего не поняли, что будет дальше, а санкции уже сняли. А у кого достаточно сил, которые были у нас в начале войны, чтобы налагать все санкции заново, чтобы объединить людей, чтобы было 20 плюс пакетов по всему миру?» - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что именно поэтому относится к возможному ослаблению санкций против России «очень осторожно».

Могут ли экономические уступки склонить Россию к миру

Предостережение Зеленского относительно преждевременного снятия санкций восходит к оценке старшего научного сотрудника Brookings Institution Томаса Райта. В колонке для The Atlantic он писал, что Дональд Трамп может ошибаться, рассчитывая склонить Россию к мирному соглашению посредством экономических стимулов.

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"Дональд Трамп попал в ту же ловушку с Владимиром Путиным, очевидно полагая, что правильные экономические стимулы убедят российского лидера заключить мир", - отмечал Райт.

По мнению аналитика, для Кремля война против Украины определяется не только экономическими интересами, потому уступки могут не изменить позицию Москвы. В то же время, считает он, США должны усиливать давление на Россию и помогать Украине укреплять оборону.

Ранее сообщалось, что Россия может использовать возобновление трехсторонних переговоров для продвижения своих требований и усиления давления на Украину.

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