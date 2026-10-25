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«Не надо покупать лояльность России»: Зеленский предостерег США от опасного шага
Зеленский предупредил, что преждевременное ослабление санкций может лишить Запад важного рычага давления еще до того, как станет ясен результат переговоров.
Президент Владимир Зеленский предостерег США от преждевременного снятия санкций с России ради переговоров или попыток добиться большей лояльности Москвы. По его словам, санкционное давление должно быть связано с завершением войны, а не с самим фактом предстоящего диалога.
Об этом глава государства заявил в интервью ведущей «ТСН.Тиждень» Алле Мазур.
«Может быть, есть какие-то договоренности между Америкой и Россией, о которых мне неизвестно. Я бы не хотел, чтобы на встрече трех лидеров, когда это произойдет, без сомнения, это должно быть, мы подошли к этой встрече, сняв все санкции с Российской Федерации», — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что санкции вводились из-за российской агрессии, оккупации и убийства, а не ради самого факта предстоящих переговоров.
«Санкции накладывались за агрессию, а не за возможность поговорить. Поэтому мы можем привязывать снятие санкций только к тому, что идет окончание войны, дипломатия, понимание как отстроить государство и гарантии безопасности», — заявил он.
Зеленский также рассказал, что уже поднимал этот вопрос перед американской делегацией.
«У меня есть ощущение, и я с ним жил достаточно долго, что когда мы говорим о лояльности России, не нужно ее покупать такой ценой», — сказал президент.
По его словам, в случае преждевременной отмены санкций Запад рискует потерять один из главных рычагов давления еще до того, как станет ясен результат переговоров.
«Оставшись без санкций и в диалоге в трехстороннем формате, вы можете остаться в моменте, когда ничего не поняли, что будет дальше, а санкции уже сняли. А у кого достаточно сил, которые были у нас в начале войны, чтобы налагать все санкции заново, чтобы объединить людей, чтобы было 20 плюс пакетов по всему миру?» - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что именно поэтому относится к возможному ослаблению санкций против России «очень осторожно».
Могут ли экономические уступки склонить Россию к миру
Предостережение Зеленского относительно преждевременного снятия санкций восходит к оценке старшего научного сотрудника Brookings Institution Томаса Райта. В колонке для The Atlantic он писал, что Дональд Трамп может ошибаться, рассчитывая склонить Россию к мирному соглашению посредством экономических стимулов.
"Дональд Трамп попал в ту же ловушку с Владимиром Путиным, очевидно полагая, что правильные экономические стимулы убедят российского лидера заключить мир", - отмечал Райт.
По мнению аналитика, для Кремля война против Украины определяется не только экономическими интересами, потому уступки могут не изменить позицию Москвы. В то же время, считает он, США должны усиливать давление на Россию и помогать Украине укреплять оборону.
Ранее сообщалось, что Россия может использовать возобновление трехсторонних переговоров для продвижения своих требований и усиления давления на Украину.