"Не надо считать": Жданов рассказал, сколько еще ракет у России для массированных ударов

Олег Жданов рассказал о ресурсах России.
Недавно Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты могут осуществить еще несколько массированных ракетных ударов по Украине, как это было 15 ноября. Военный эксперт Олег Жданов не согласился с таким прогнозом и рассказал, сколько ракет еще есть у России.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua
"Не соглашаюсь (с Даниловым – ред.). Я вспомню свое высказывание, которое я фактически озвучиваю с первого дня войны – не считайте ракеты Российской Федерации. Там еще очень много. Кстати, для подтверждения моих слов, приведу высказывание министра обороны Украины Алексея Резникова, которое предоставило статистику, согласно которой россияне не использовали еще и половину своих ракетных запасов", — отметил Жданов.
По словам эксперта, есть отдельные виды ракет, которых действительно осталось около 18%, но есть виды ракет, которых осталось около 70%.
"Так что не надо считать, нужно настаивать, чтобы наши партнеры как можно скорее и как можно больше давали нам противоракетные средства, для того чтобы закрывать наше небо своими силами", — резюмировал Жданов.
Ракетный потенциал России
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что у России осталось очень много ракет С-300, однако не все так хорошо с высокоточными ракетами.
15 ноября РФ устроила самый массированный обстрел энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны, выпустив 90 ракет. Силам ПВО удалось сбить 73 из них, а также 10 дронов-камикадзе.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия уже использовала 87% своих высокоточных ракет "Искандер". Однако там до сих пор есть немало ракет С-300, "Кинжалов" и "Ониксов".
Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что о подготовке России к массированному ракетному обстрелу Украины становится понятно, если российские войска выводят к акватории Черного моря носители "Калибров", имеющие много ракет.
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