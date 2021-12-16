"Не надо жить в пузыре": Мосейчук эмоционально объяснила Скрипину, почему в эфирах появляются "гордоны" и "шуфричи"

16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" затронули вопрос, почему в эфирах украинских телеканалов появляются политики, медийные лица, в словах которых звучит пророссийская риторика.
"У него есть целый канал. А он здесь себя ведет, как у себя дома. Наташа, зачем ты его зовешь постоянно?" — сказал журналист, руководитель и основатель Skrypin.ua Роман Скрипин о нардепе от "ОПЗЖ" Несторе Шуфриче, который также был в студии.
"Рома, я вас не спросила, зачем мне звать Гордона и Шуфрича. А их что, нет в обществе? Нет "гордонов", "шуфричей" в обществе? Они куда-то исчезают? Рома, не надо жить в пузыре. Вы создали для себя пузырь, вы в нем живете с вашими подписчиками. А есть другие люди. Есть Шуфрич, есть Гордон, есть Аваков, есть Бацман, есть все "на шашлыках" — они все есть! И не надо закрывать один глаз", — ответила ведущая ток-шоу "Право на владу" Наталья Мосейчук.
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