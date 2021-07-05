"Не наш пациент": скандал со сбитым 17-летним парнем, которого отказались принимать в больнице Кривого Рога, получил продолжение

В управлении здравоохранения отрицают, что медики скорой завозили 2 горбольницы пациента.

В Департаменте здравоохранения Кривого Рога заявили о проведении служебной проверки факта неоказания помощи тяжело травмированному 17-летнему подростку после ДТП во 2-й горбольнице Кривого Рога. Пострадавшего медики скорой оперативно доставили в тяжелом состоянии в ближайшую больницу, а там отказались его принимать, аргументируя это тем, что у них нет пакета услуг для оказания помощи детям.

В ситуации разбирался ТСН.ua.

Пинг-понг пациентом в критическом состоянии

24 июня этого года около 16 часов 17-летний криворожец Юрий Бородянец попал в ДТП. Он ехал на велосипеде, когда его на скорости сбила маршрутка. Медики скорой, которые прибыли на вызов, оценили состояние парня как тяжелое и быстро доставили его в ближайшую больницу №2, расположенную в 200 метрах от места ДТП, надеясь на помощь и спасение травмированного подростка коллегами.

"Свидетели происшествия вызвали медиков. Те приехали и диагностировали у Юры открытую черепно-мозговую травму и перелом ребер, которые пробили легкие. Медики доставили его в ближайшую больницу -"тысячка" (2 городская больница — Ред.), которая расположена рядом, но там ему отказались предоставить медицинскую помощь, аргументируя это тем, что у них нет пакета реанимационных услуг для детей ", — говорит ТСН.ua дядя подростка Евгений Зинченко.

Как рассказывает мужчина, пострадавшего парня медики скорой вынуждены были везти в другую больницу, которая расположена на другом конце города. По дороге в медучреждение они останавливались и проводили реанимационные мероприятия.

Что говорят в Минздраве

Согласно Закону Украины "Об экстренной медицинской помощи" ее обязаны предоставить человеку в любом медучреждении Украины (Статья 3. Право на экстренную медицинскую помощь и общие принципы ее предоставления). За нарушение Закона предусмотрена ответственность (ст.15).

"Если во время перевозки бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи пациента, находящегося в неотложном состоянии, в его состоянии возникли внезапные осложнения, которые не могут быть устранены медицинскими работниками этой бригады, такой пациент доставляется в ближайшее учреждения здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения, где ему может быть оказана необходимая медицинская помощь в соответствии с его состояния ", — ответили на запрос ТСН. ua в Минздраве по поводу правильности действий медиков скорой в случае с травмированным ребенком в Кривом Роге.

Управление здравоохранения: медики скорой во 2-ю больницу пациента не завозили

Вопрос о неоказании помощи ребенку в тяжелом состоянии в больнице №2 подняли на последней сессии депутаты Криворожского городского горсовета.

Во время пленарного заседание 30 июня депутат горсовета Наталья Шишка обратилась к начальнику Криворожского городского отдела здравоохранения Константина Мурашко, чтобы тот прокомментировал неоднозначную ситуацию с госпитализацией сбитого подростка.

"Объясните, почему врачи "тысячки" отказались принимать сбитого в результате ДТП ребенка? Тем более, что ДТП произошло на дороге возле "тысячки", и речь шла о жизни травмированного ребенка. Почему ребенка с сильной травмой головы скорая, после отказа в "тысячке" вынуждена была доставить в горбольницу №8, в детскую травматологию? Какое сейчас состояние ребенка?", — спросила Наталья Шишка.

В управлении здравоохранения, из-за публикаций в СМИ и общественного резонанса, который получил этот случай, вынуждены были объявить о проведении служебной проверки. Но начальник управления Константин Мурашко заявил, что медики скорой пациента во 2-ю горбольницу не завозили.

"Подростка доставили в 8 клиническую больницу, где была оказана помощь в течение суток, а затем пациент был переведен в областную больницу в Днепре. Учитывая то, что этого пациента не доставляли и он не находился на приемном отделении 2-й горбольницы — 2-я городская больница проведет служебное расследование до конца недели, и эти материалы будут предоставлены в управление здравоохранения, и позиция управления здравоохранения будет принципиальной, потому что этот вопрос вызвал такой резонанс ", — сказал глава управления Константин Мурашко.

В скорой говорят — парня завозили

В Криворожской станции скорой медицинской помощи "Днепропетровского областного совета" уже провели расследование этого факта. Здесь говорят, что пациента во 2-ю горбольницу медики скорой таки завозили.

"Мы у себя провели расследование этого случая. Я к своим работникам предъявить претензий не могу. Я непосредственно общался с тем медиком, который госпитализировал парня. По дороге в 8 больницу пострадавшему оказывали помощь. Повезли (во 2-ю горбольницу — Ред.), потому что это рядом, она в метрах 300 от магазина, где произошло ДТП. Пусть отрицают. Когда объявят результаты расследования, я смогу дать более конкретный ответ ", — сказал по телефону ТСН.ua глава станции скорой помощи Анатолий Биевский.

Пакет услуг

Также во время проверки пакетов услуг, предоставляемых населению 2-й городской больницей в Кривом Роге, оказалось, что здесь могут оперировать детей. На это больница получает финансирование от Национального служба здоровья Украины. Ежемесячно на проведение операций детям в стационарных условиях медучреждение получает от государства более 7 млн гривен.

"В этой больнице есть пакет услуг медицинская помощь взрослым и детям без хирургических вмешательств и с хирургическими вмешательствами. Даже если бы у медучреждения этого пакета не было, медики не имели права отказать ребенку в оказании экстренной медицинской помощи. В любом медучреждении Украины, даже если это произошло у стоматологии, медики должны стабилизировать состояние пациента, а затем транспортировать реанимобилем в другую больницу. На оплатах НСЗУ это никак бы не отразилось. Вызов скорой должен быть зафиксирован. Есть телефонные разговоры диспетчера и скорой, все разговоры записываются", — сказали ТСН.ua в пресс-службе НСЗУ.

Полиция проверяет факт неоказания помощи подростку

В Криворожском районном управлении полиции со своей стороны тоже проводят проверку факта неоказания помощи пострадавшему в ДТП подростку.

"Во время мониторинга СМИ был обнаружен факт непредоставления медиками медицинской помощи пострадавшему пподростку. Факт зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас идет проверка", — прокомментировала ТСН.ua пресс-секретарь полиции Кривого Рога Оксана Лесонен.

Также сейчас правоохранители ищут свидетелей ДТП.

Как чувствует себя ребенок

Уже 10 дней 17-летний Юрий лечится в Днепре. Состояние здоровья подростка удовлетворительное, он уже понемногу встает с кровати и даже пытается ходить по палате. По словам дяди Юрия, Евгения Зинченко, то, что его племянник остался жив — настоящее чудо. Врачи говорят, что неизвестно, как последствия ДТП скажутся на будущем. Угрозы его жизни пока нет.

"Маме Юры, когда ей позвонили и сообщили, что он попал в ДТП, сказали ехать в "тысячку", потому что его везут туда. Сейчас "они" будут говорить все, что угодно. Я сейчас не удивлюсь, если водитель скорой и медики, которые оказывали помощь Юре, там уже не работают. Водитель, совершивший ДТП нам звонил, он находится в подавленном состоянии, потому что сбил Юру. Сейчас ищут свидетелей ДТП. По условиям тендера, когда перевозчик подается на конкурс, он заявляет о наличии в маршрутных автобусах видеорегистраторов. Почему его в маршрутке, которая сбила Юру, не было — это вопрос к перевозчику. Следователь, когда общался с братом сказал, что Юра показал левый поворот, а водитель этого просто не увидел", — рассказал ТСН.ua дядя пострадавшего Юрия Евгений Зинченко.

Сам парень хочет скорее выздороветь, так как стремится вступить в Донецкий национальный юридический институт и в будущем стать правоохранителем. В этом году он закончил 11 класс и уже подал документы в желаемый вуз.

Родители 17-летнего подростка собираются судиться с 2 горбольницей относительно непредоставления их сыну медицинской помощи.

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