Не наш пациент: у подростка, которого после ДТП отказались принимать во взрослой больнице, по дороге в детскую остановилось сердце

Не наш пациент: у подростка, которого после ДТП отказались принимать во взрослой больнице, по дороге в детскую остановилось сердце

Парня удалось реанимировать и сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге произошел вопиющий случай с предоставлением ургентной медицинской помощи. Подростка со страшными травмами после ДТП отказались принять в больнице для взрослых, а пока везли в "нужную" у парня остановилось сердце, к счастью медикам скорой удалось его реанимировать.

В сложившейся ситуации разбирался ТСН.ua.

Вчера, 24 июня, в Кривом Роге 17-летний Юрий Бородянець попал в ДТП. Его на скорости сбила маршрутка. Очевидцы вызвали медиков, а те быстро доставили парня в ближайшую больницу, которая расположена в 200 метрах от места ДТП.

Как рассказывает ТСН.ua дядя потерпевшего Юрия, его племянник воспитывается в приемной семье, он активный положительный подросток, занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. В тот вечер, когда он ехал на велосипеде на тренировку, в него на большой скорости влетела маршрутка.

"Судя по тормозному следу, длина которого метров 40, водитель увидев Юру, начал тормозить, но скорость была большой - км 80 -100, поэтому не успел и сбил его. Юру отбросило на несколько метров. Свидетели происшествия вызвали медиков. Те приехали и диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и перелом ребер, которые пробили легкие. Медики доставили Юру в ближайшую больницу — "тысячку" (2 городская больница — Ред.), которая расположений рядом, но там ему отказались предоставить медицинскую помощь, аргументируя это тем, что у них нет пакета реанимационных услуг для детей", — рассказывает ТСН.ua Евгений Зинченко.

По словам мужчины, медики скорой вынуждены были доставлять пациента, который балансировал между жизнью и смертью, в детскую больницу №8, расположенной в другом конце Кривого Рога. Учитывая протяженность города, терялись драгоценные минуты. По дороге в медучреждение у подростка произошла остановка сердца. Медики съехали на обочину и стали его реанимировать. Им удалось запустить сердце 17-летнего Юры.

По прибытию в медучреждение, парня отправили в операционную, где врачи сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Также в 8 больницу вызвали специалиста из областной клинической больницы имени Мечникова.

"Этот врач был шокирован тем, что произошло. Он нам сказал, что в "тысячке"не имели права отказываться предоставлять помощь такому пациенту. Он добавил, что Юру с такими травмами нельзя было вообще транспортировать", — рассказывает Евгений Зинченко.

По словам дяди Юры, его племяннику уже сделали КТ и томографию, но пока результатов исследований он не знает. Предварительный диагноз — открытая, закрытая черепно-мозговая травма, перелом ребер и пневматорокс. Парня подключили к аппарату ИВЛ. Он нетранспортабельный. Сейчас семья парня собирает помощь на его лечение (5168 7574 2324 9459 папа Зинченко Сергей Анатольевич, тел. дяди (Евгений) 068-888-98-67).

ТСН.ua обратился за объяснением таких действий врачей 2-й горбольницы Кривого Рога в прессслужбу Министерства здравоохранения Украины. Ответа пока не получил.

В НСЗУ, которое финансирует все пакеты услуг, оказываемых медучреждениями Украины, ТСН.ua рассказали, что медики должны были стабилизировать состояние ребенка, а уже потом принимать решение о транспортировке.

"В любом медучреждении Украины, даже если это произошло у стоматологии, медики должны стабилизировать состояние пациента, а затем транспортировать реанимобилем в другую больницу. На оплатам НСЗУ это никак бы не отразилось", — сказали ТСН.ua в пресс-службе НСЗУ.

Согласно Закону Украины "Об экстренной медицинской помощи" ее обязаны предоставить в любом медучреждении Украины (Статья 3. Право на экстренную медицинскую помощь и общие принципы ее предоставления). За нарушение Закона предусмотрена ответственность (ст.15).

"Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, в порядке, установленном законом, несут дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность за:

непредоставление без уважительных причин на месте происшествия домедицинской помощи или необоснованный отказ в ее предоставлении;

непредоставление без уважительных причин на месте происшествия необходимой медицинской помощи или необоснованный отказ в ее предоставлении;

непредоставление без уважительных причин имеющегося транспортного средства для бесплатной перевозки человека, который находится в неотложном состоянии, в ближайшее к месту происшествия отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи или необоснованный отказ в осуществлении такой перевозки;

несвоевременное предоставление экстренной медицинской помощи или создание препятствий в его предоставлении;

невыполнение без уважительных причин распоряжений оперативно-диспетчерской службы центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф или бригады экстренной (скорой) медицинской помощи по оказанию необходимой неотложной медицинской помощи пациенту, который находится в неотложном состоянии, угрожающей жизни такого пациента;

необоснованный отказ в передаче и принятии вызовов экстренной медицинской помощи.

Следует напомнить, что недавно подобный случай произошел в Боярке, где на пороге больнице скончалась женщина с инсультом. Медики отказались предоставлять ей медицинскую помощь, аргументируя это тем, что они занимаются только пациентами с коронавирусом. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, что в Кропивницкому проруратура открыла уголовное производство по факту смертельного травмирования осужденного на производстве. Медики отказались предоставлять ему экстренную медицинскую помощь и мужчина умер.

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