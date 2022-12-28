Не несут ответственности: почему киевлян не пускают в "Пункты незламности" в ЖК и школах

Столичные власти заявляют об открытии новых "Пунктов незламности". Сейчас известно, что таких пунктов открыто более 430. В то же время киевляне сетуют, что не все пункты принимают желающих. Это остро ощущалось после ракетных обстрелов 19 декабря, когда жители столицы остались на длительное время без электричества, тепла и связи.



Столичные чиновники объясняют, что обеспечить миллионный Киев такими пунктами достаточно сложно, поэтому власти призывают бизнес приобщаться к созданию пунктов обогрева. Но не всегда такое сотрудничество эффективно.



К примеру, в одном из ЖК возле метро Левобережная управляющая компания решила создать пункт обогрева. Как сообщают жители, были приобретены генератор, бак для технической воды, чайник и обогреватель. Но людям заявили, что данный пункт обогрева не работает круглосуточно и по требованию жильцов, а будет работать только в четко определенные часы. Доступ к пункту обогрева жителям обещают предоставить в случае полного обесточивания города более 6 часов. В управляющие компании отмечают, если в пункте будут обнаружены мародерство, хамство или другие проявления несдержанности – пункт будет закрыт.

Жители возмущаются, что по сути этот пункт создан для "галочки".

Немало нареканий от киевлян на "Пункты незламности", которые должны действовать в столичных школах и гимназиях. Жители столицы сообщают, что во многих школах их просто не пустили в такие пункты.



"В одном из учебных заведений Оболони нам объяснили, что пункт действует. Но они пока не включают генератор. Поэтому поставили на входе в учебное заведение два кресла и столик, на котором можно зарядить телефон", – рассказывает Дмитрий, житель Оболони.



В одной из гимназий на столичных Позняках тоже не спешат принимать посетителей, хотя на входе есть вывеска, что это именно "Пункт незламности". Людей не пускают дальше холла заведения. Там стоят два столика с переносками для зарядки телефонов.



"Охранник школы нам объяснил, что пока посетителей они не принимают. Когда мы пришли в этот "Пункт незламности", то в гимназии не было света. Охранник сказал, что пока это весь "Пункт незламности", мол, приходите, когда появится свет А полноценно пункт заработает, когда дети уйдут на каникулы – тогда и приходите", – рассказывает нам Александр, житель Позняков.



Сайт ТСН.ua обратился за разъяснениями в Киевскую городскую военную администрацию. Там отмечают, что не несут ответственности за "Пункты Незламности", созданные на базе ОСМД и ЖК.



"Киевская городская военная администрация отвечает за "Пункты незламности", которые расположены в школах, районных государственных администрациях, мобильных пунктах ГСЧС. Всего в столице более 430 стационарных пунктов и дополнительно 60 палаток ГСЧС. Мы не несем ответственности за деятельность "Пунктов незламности" созданных базе ЖК (ОСМД). Это общественная инициатива", – сообщили сайту ТСН.ua в пресс-службе КМВА.



Также там объяснили, когда на полную мощность заработают "Пункты незламности" в учебных заведениях столицы.



"Пункты незламности", развернутые на базе учебных заведений, в первую очередь выполняют свою образовательную функцию. Поэтому посещение таких "Пунктов незламности" в период учебного процесса по вопросам безопасности для детей может быть ограничено. Однако в случае полного блекаута посещать такие "Пункты незламности" можно будет круглосуточно и беспрепятственно", – объясняют сайту ТСН.ua в пресс-службе КМВА.

Напомним, ранее гендиректор YASNO рассказал, какая сейчас ситуация со светом в Киеве.

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