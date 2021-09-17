Не нужно думать, что Путин когда-то заболеет, а после него будет кто-то лучше — Климкин

Не нужно думать, что Путин когда-то заболеет, а после него будет кто-то лучше — Климкин

Он убежден, что по всей России ни одного проукраинского политика.

Не нужно думать, что Путин когда-то заболеет, а после него будет кто-то лучше.

Такой тезис высказал в ток-шоу "Право на владу на 1 + 1 экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Я вообще не вижу сегодня во всей России ни одного проукраинского политика. Я вообще считаю, что последний не проукраинский, но кто имел к нам симпатию, был Борис Немцов. У Кремля его убили — все", — отметил он.

Также читайте Какой основной месседж Путина на встрече с Байденом: Климкин прокомментировал саммит в Женеве

"Скорее всего, будет кто-то хуже для Украины после Путина. Путин пытается минимум маневрировать. А там сейчас есть люди — то, что называется силовики. Поэтому не нужно надеяться на будущее", — резюмировал Климкин.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку