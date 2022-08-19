Не нужно сводить визит Эрдогана только к просьбам Путина – Климкин

Визит президента Турции Реджепа Эрдогана во Львов мог быть связан с просьбой президента РФ Владимира Путина разведать настроения украинского лидера Владимира Зеленского по поводу переговоров с Россией. Однако не стоит сводить визит Эрдогана только к просьбам Путина.

Об этом экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал для проекта "Разговоры о важном" на YouTube-канале ТСН.

"Не нужно сводить визит президента Турции только к просьбам Путина. Конечно, Эрдоган, который многочасовую встречу имел в Сочи с Путиным, пересказал Зеленскому ощущение Путина и его позицию на сегодня. И 100% – поделился тем, что мы не услышим публично, и это на самом деле правильно", – сказал экс-глава МИД.

Он также прокомментировал, что во время визита Эрдогана было объявлено о решении Турции принять участие в восстановлении Украины.

Также читайте Эрдоган и Гуттереш привезли Зеленскому тайные требования Путина – эксперт

"Участие Турции в восстановлении (Украина – ред.) – это и в национальном масштабе, и там речь идет о возможности вложения Турцией в один или два региона. Это тоже очень хорошая история", – сказал Климкин.

Дипломат обратил внимание и на обсуждение президентами Украины и Турции зернового соглашения и назвал это очень важной темой.

"Зерновое соглашение – речь же не о координации. Для этого же не нужно встречаться на самом высоком уровне. Это должны делать команды. А вот удержание соглашения, поскольку Россия полностью будет поднимать ставки – требовать смягчения санкций, чтобы соглашение держалось. Также очень важно расширить зерновое соглашение Мы же — не только о зерне. Нам нужно, чтобы этот коридор функционировал вообще для украинских товаров. Ну, например, для угля, если нам это потребуется на зиму, и еще много вещей, поэтому это тоже очень важная тема", – объяснил экс-министр.

Читайте также: