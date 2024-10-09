Не обновил данные вовремя – не получил бронь: в Украине изменились правила бронирования работников

Можно ли получить бронь, если своевременно не обновил данные.

С октября 2024 года работодателям предоставили возможность подавать списки на бронирование своих работников не только в бумажной форме, но и онлайн через портал “Дія”.

Так, вступил в силу "Порядок бронирования военнообязанных во время военного состояния средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг", с учетом изменений внесенных постановлением Кабмина 1 октября 2024 № 1125.

Что изменилось в правилах бронирования и дадут ли бронь мужчинам, вовремя не обновившим данные в ТЦК, в комментарии сайту ТСН.ua пояснила адвокат Марина Бекало.

Можно ли получить бронь, если вовремя не обновил данные

При формировании списков работодатель представляет сведения о работнике. Кроме паспортных данных и налогового номера указываются реквизиты военно-учетного документа, военно-учетная специальность, а также дата обновления персональных данных.

Сформированные списки проверяются электронными средствами Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае прохождения проверки и подтверждения информации, представленной в списках на бронирование электронными реестрами, перевод военнообязанного на специальный военный учет в ТЦК и СП на срок отсрочки осуществляется автоматически — в случае, когда военнообязанный вовремя обновил свои персональные данные, не находится в розыске и состоит на военном учете.

По словам адвоката, в таком случае сведения о бронировании будут автоматически отображаться в "Резерв+" и сгенерированном военно-учетном документе работника, который также может по желанию сформировать в "Дія" выписку о своем бронировании.

“Отмечаю, Постановление Кабинета Министров №1125 от 01.10.2024г. не предусматривает запрет бронирования работников, своевременно не обновивших свои персональные данные в ТЦК и СП. Речь идет именно об автоматической постановке на специальный учет в случае бронирования через Действие, если работник не обновил свои данные вовремя", — пояснила Марина Бекало.

Следовательно, если работник вовремя не обновил данные, он должен сделать это в любой момент непосредственно в ТЦК и СП или через резерв+, тогда работодатель не лишается права подать его в списках на бронирование в бумажной форме. То есть, он должен обновить данные, после чего его могут подавать в списках.

Однако постановка на специальный военный учет будет осуществляться не автоматически через "Дія", а в общем порядке, а именно: с уведомлением о бронировании работника в ТЦК и СП Генштабом и отправкой соответствующего сообщения в ТЦК и СП работодателем для постановки работника на специальный военный учет из выписки из приказа Минэкономики о бронировании, заверенном подписью работодателя.

Напомним, Кабмин ввел новую норму по бронированию работников госорганов.

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