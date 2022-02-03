"Не общаюсь со многими спортсменами": как на зимних Олимпийских играх соблюдают противоэпидемические ограничения

В зале все должны сидеть в масках, но соблюдают это ограничение — примерно как и повсюду в мире.

В этом году перед открытием зимних Олимпийских игр в Пекине уже провели около миллиона тестов в так называемом "олимпийском пузыре" — 160-километровой зоне, где в Пекине проживают, ездят и будут соревноваться иностранцы. Даже в Токио, где в прошлом году состоялась Летняя олимпиада, столь строгие меры медицинской безопасности не соблюдались. Некоторые иностранные журналисты жалуются, что чувствуют себя чуть ли не заключенными, ведь общаться с местными могут только через решетку.

Об этом 3 февраля говорится в сюжете ТСН в 19:30.

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Утром в лобби гостиницы, где проживает иностранная пресса, распыляют дезинфекционное средство. Каждый день начинается с обязательных тестов. Перед тем как сесть в автобус, пресса проходит проверку безопасности. Сначала нужно показать пропуск, по которому прибор считает свежий результат теста.

Здесь дезинфицируют даже сканеры. На улице ждет автобус. От внешнего мира – обычного Пекина и его жителей – отель отгорожен забором и охраной. Это – так называемый пузырек. Ни с кем наружу иностранцы не общаются.

Автобус двигается по опустевшим улицам по выделенной трассе. Никаких давок, которыми Пекин известен на весь мир. Такие ограждения по всему маршуту – в зону прессы. Так же живут и олимпийцы.

"Очень боюсь, очень перестраховываюсь. Даже не общаюсь со многими спортсменами, с которыми общался до сих пор. Ограничиваю какие-то контакты, поздравления, просто взглядами встречаемся — "hello, hello" и все", — рассказывает конькобежец Олег Гандей.

Эксперт по санитарному контролю. Пекинской Зимней Олимпиады Чэнь Чжао говорит, что есть два традиционных средства стерилизовать вещи: первое — распилить химические реагенты, но для бумаги и электроники он не годится, потому что оставляет пятна. Следовательно они пользуются ультрафиолетовым излучателем, он на 99% эффективен.

В зале все должны сидеть в масках, но соблюдают это ограничение — примерно как и повсюду в мире. Между рабочими местами – защитный пластик.

"Пожалуй, нам действительно безопаснее не контактировать ни с кем, кто живет в Китае... но меня волнует, что случится, если кто-то все же заболеет внутри. Мы здесь как в тюрьме, отрезанные от мира." Я сама очень боюсь заболеть", — говорит репортер из Южной Кореи Юнди Чо.

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Для инфицированных — в том числе двух украинцев — биатлонистки Елены Билосюк и фигуриста Ивана Шмуратко — предусмотрена изоляция, выйти из которой они смогут только после негативного теста.

"Это неудобно, конечно. Сначала мы делаем тесты до приезда сюда, потом каждый день проверяемся здесь... но нет, я не жалуюсь. В условиях пандемии приходится изолировать людей, чтобы они не разнесли вирус", — говорит фотограф Роберт Стронг.

Всего в закрытой антиковидной зоне сейчас собралось около 60 тысяч человек — журналистов, волонтеров, спортсменов. Она поделена на три части, сосредоточенные вокруг стадионов. Посмотреть на гостей из-за границы жители Пекина могут только через решетку. Первая олимпиада, где в олимпийской деревне не будут раздавать бесплатные презервативы. В истории она останется под названием "ковидные игры".

Авторы: Яна Слесарчук, Виктория Никоненко.