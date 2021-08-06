Не объяснил свой поступок и отказался от комментариев: как суд отправлял захватчика Кабмина Прохнича за решетку

Не объяснил свой поступок и отказался от комментариев: как суд отправлял захватчика Кабмина Прохнича за решетку

Товарищи и друзья 43-летнего подозреваемого считают, что ему нужна медицинская помощь и реабилитация.

Два месяца ареста без права на залог — такую меру пресечения избрали ветерану АТО Владимиру Прохничу за угрозы взорвать гранату в Кабинете Министров.

Об этом 6 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

43-летнему мужчине вменяют "захват госздания", "незаконное лишение свободы" и "незаконное обращение с оружием". Два дня назад Прохнич с гранатой в руках зашел в здание правительства и угрожал его взорвать. В его поддержку выступили ветераны и волонтеры, которые готовы были взять подозреваемого на поруки. Однако, судья Печерского районного суда поддержал позицию стороны обвинения.

Задержанный в зале суда так и не объяснил свой поступок и отказался от каких-либо комментариев. Товарищи и друзья 43-летнего подозреваемого считают, что ему нужна медицинская помощь и реабилитация. Поскольку мужчина недавно потерял друга и имеет серьезные проблемы со здоровьем после ранений, которые получил на войне.

"Подозреваемый демонстрировал агрессивное поведение, повторное совершение вполне вероятно", — отметил прокурор Андрей Ткач.

"На моей практике это впервые, когда человек отказывается .... Совершил это в угнетенном состоянии", — уверен адвокат Тарас Беспалый.

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