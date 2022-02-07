"Не очень хороший знак": Климкин объяснил визиты иностранных делегаций в Киев и раскритиковал Макрона с Шольцом

Экс-министр убежден, что посланцы других государств сначала должны ехать в Украину, а потом уже к Путину.

Участившиеся в последние дни визиты иностранных делегаций в Киев – президентов, премьеров, министров – не являются хорошим знаком. Ведь ситуация вокруг российской агрессии против Украины напряженная и будет ли ее усиление, неизвестно.

"Подобное было в 2014-2015 годах. И я в этом ничего хорошего не вижу. Это реально плохой знак, когда к нам десантируются, то они либо пытаются решить свои вопросы и предотвратить эскалацию, поскольку им же нужно приехать, как Макрону – у него за два месяца выборы. Я к нему с уважением отношусь, но ему нужно приехать и сказать: "Я всех победил". Но я помню 2008 год, как Саркози делал свой план по отношению к Грузии. Этот план был в основном за счет Грузии. Поэтому, когда сегодня Макрон сперва в Москве о чем-то договаривается, а потом завтра едет нам что-то пытаться надевать на голову...", — сказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7 февраля в прямом эфире программы "Твій вечір" на телеканале "1+1".

Канцлер Германии Олаф Шольц сначала планирует посетить Киев, а затем Москву.

"Немецкого канцлера критикуют за то, что его вообще нет нигде. Он только поехал к Байдену, там проконсультируется, слава Богу, поедет тогда. Но сначала должны ехать в Киев и лучше вдвоем. Если они в нормандском формате – пусть вдвоем едут, пусть Путина нагибают, но сначала договариваются с нами", – отметил экс-министр.

О визитах иностранных делегаций в Киев Климкин высказался, что "это действительно знак не очень хороший. И когда у нас по четыре, по пять делегаций — не очень хороший знак. И я очень боюсь, что в конце концов все они будут пытаться решать… С американцами – нет, с американцами проще – у них весь мир. А все остальные, особенно европейцы, будут пытаться пропетлять и пропетлять за счет нас, поскольку Путина в сегодняшней реальности нагнуть им сложно".

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