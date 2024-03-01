Не очень "кроткая" мобилизация: смерть после посещения ТЦК и другие скандалы

Очередная смерть военнообязанного после посещения ТЦК. В военкомате на Тернопольщине у мужчины с эпилепсией начались судороги, никто не смог предоставить квалифицированную медицинскую помощь и впоследствии он умер. А в Виннице офицер ТЦК с приспешниками "отмазывал" мужчин от призыва. Вы будете шокированы, узнав, кто помогал офицеру и сколько стоило стать непригодным для службы.

Детали громких инцидентов рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Коррумпированные ТЦК

В Виннице работники ДБР разоблачили представителей ТЦК, которые за деньги помогали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации и уехать из Украины. Правоохранители провели обыски в Винницком объединенном МТЦК и СП и по месту жительства участников преступной группы. Были обнаружены и изъяты записи с "черной бухгалтерией", списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 тысяч грн.

Главным в этой преступной организации оказался офицер Винницкого отделения призыва ТЦК. В его банду входили еще два члена военно-врачебной комиссии — травматолог и хирург. Офицер подыскивал желающих избежать призыва и получал деньги от клиентов. Схема – банальная, но действенная и прибыльная. С одного клиента дельцы получали по четыре тысячи долларов. За эти деньги клиентам придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы. Такая схема позволяла не только признавать "клиентов" непригодными для военной службы, но и уезжать за границу.

Но и это не все "хорошие дела", которыми занимались "хорошие" военные и медики. Дополнительные деньги главный делец зарабатывал еще и тем, что исключал заказчиков из электронной системы учета мужчин, которым выдана повестка, и обязаны явиться в ТЦК для прохождения медкомиссии. Такая услуга стоила для клиентов еще 1,5 тысяч долларов.

Интересно, что официального доступа к этой системе у офицера не было. А потом мы удивляемся, почему все планы Украины лежат на столе в Кремле еще до того, как эти планы начнут реализовываться.

Незаконный бизнес успешно процветал с июля 2023 по сентябрь 2023 года. Затем дельцов разоблачили правоохранители. В настоящее время служащие отстранены от занимаемых должностей. Всем фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы.

Пришел в ТЦК и умер

Пока одни “помогают военнообязанным избежать призыва, другие – слишком “старательно” выполняют мобилизационный план. К сожалению, такие активные действия представителей ТЦК и ВЛК почему-то кончаются летально для мобилизованных.

Так, в Тернопольской области умер мужчина, потерявший сознание в ТЦК. Спецпрокуратура уже взяла на контроль это дело и проверит действия военнослужащих. 29 февраля около 7 часов утра сотрудникам отделения полиции №2 города Бучача поступило сообщение от дежурного врача о том, что в лечебном учреждении внезапно скончался 49-летний житель Чертковского района. Однако за два дня до смерти мужчина прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии.

Из-за алкогольной интоксикации медкомиссию не проходил. Впоследствии, когда мужчина снова пришел в ТЦК, его состояние здоровья резко ухудшилось — начались судороги. В полиции сообщили, что по предварительным данным медики констатировали смерть, причиной которой стала черепно-мозговая травма из-за того, что мужчина упал на землю и ударился головой. Но ничего подозрительного полиция не обнаружила.

“При осмотре тела умершего видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не было обнаружено. Для установления причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как оказалось, мужчина болел эпилепсией, но почему-то вовремя не получил соответствующей медицинской помощи, когда у него начались судороги. Правоохранители уже зарегистрировали уголовное производство по факту вероятного превышения военнослужащими власти или служебных полномочий. Расследование продолжается.

Внезапные смерти в ТЦК

К сожалению, это не первый случай смерти военнообязанных после посещения ТЦК. Напомним, что 9 февраля 2024 года в Тернополе скончался Николай Ирзайкин. 1 февраля его направили в учебный центр ТЦК, а через 8 дней человека не стало. Тернопольский областной центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал смерть военнообязанного:

Еще один схожий инцидент шокировал общество накануне. В Одесской области мобилизовали мужчину с эпилепсией и он скончался в первый день службы. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Трагический инцидент произошел летом прошлого года. Детали этого дела просто шокируют. Как оказалось, мужчину мобилизовали еще в августе 2023-го. Он прошел медкомиссию и сразу оказался в военной части, где ему стало плохо — произошло несколько эпилептических нападений, после чего мужчина скончался. И всё это в первый день после мобилизации. В сети начали намекать на незаконные действия ТЦК по этому делу.

После подобных заявлений вопросов возникает еще больше. Почему ТЦК мобилизуют людей с эпилепсией и больным сердцем, как врачи ВЛК могли написать этим мужчинам, что они пригодны к службе? Неужели не видели проблем со здоровьем и что именно привело к тому, что у мужчин случались приступы и не выдерживало сердце? Но эти вопросы пока остаются без ответов.

Когда будет принят мобилизационный законопроект?

Больше всего пугает то, что весь этот ужас происходит на фоне принятия мобилизационного законопроекта. Общество все больше раздражает затягивание этого вопроса. Количество правок, внесенных в документ, огромно — 4 тысячи. Вероятно, новый законопроект о мобилизации примут во втором чтении только до конца марта. Об этом рассказал член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский в интервью РБК-Украина. Соответственно, заработает документ только в апреле. Это в лучшем случае.

Оптимистично — что комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистически – до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Совет. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта мы имеем все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении”.

Все дело в плохих командирах?

Интересно, улучшится ли после принятия этого законопроекта ситуация с мобилизацией ? Потому что все выглядит патово. Оказывается, почти половина мужчин не готова мобилизоваться. Их пугают, в частности, смерть и плохие командиры. 35% мужчин готовы присоединиться к Вооруженным силам Украины. Об этом говорится в результатах социологического опроса исследовательского агентства Info Sapiens, проведенного по заказу агентства журналистики данных Texty.org.ua.

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