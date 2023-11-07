Не одними добровольцами: Карась рассказал, как мотивировать людей идти на войну

Военный объяснил, почему на войну сейчас идет мало добровольцев.

Одними добровольцами войну против России не выиграть. Украине нужно больше людей. Для этого Вооруженные силы должны изменить подход к мобилизации.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

“Вооруженные силы должны обеспечить, что человек проходит обучение, поступает в подразделение, постепенно вступает в боевую работу, а не условно месяц учебки, месяц в бригаде и потом ты уже в Авдеевке. Это, конечно, сильный контраст. Это очень сильно людей тяготит, это их пугает. Здесь нет простых решений", — рассказал Карась.

По его словам, люди также не идут добровольцами, потому что попадают в бригады, где командование себя "плохо ведет" или у командиров советское мышление.

“И люди не хотят быть пушечным мясом. Потому это все очень сложно. Это может решать только ты сам на своем месте. Пробуй попасть в те подразделения, где ты сможешь выполнять функции, которые ты хочешь. Или уже на удачу. Достукивайтесь до депутатов”, — считает Карась.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео КАРАСЬ: Если Украину оккупируют, всех украинцев погонят в атаку на Польшу и страны Балтии!

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