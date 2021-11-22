Не ориентировался в местности и постоянно отвлекался: в Киеве девушка села в такси к пьяному водителю

Не ориентировался в местности и постоянно отвлекался: в Киеве девушка села в такси к пьяному водителю

Девушка сразу написала в службу поддержки такси, но там даже не извинились.

В Киеве девушка хотела доехать на работу с комфортом. А попала чуть ли не в криминальную историю. Она села в такси, но проехав буквально несколько метров, поняла — водитель пьян! Выпускать из салона – не хотел. Даже не понимал, что девушка от него хочет.

Подробности этой истории и советы, как защитить себя, оказавшись в замкнутом пространстве с неадекватным водителем, — в сюжете "Сніданку з 1+1" за 22 ноября.

Марина работает пиар-менеджером, в тот день как раз ехала на съемку с габаритным реквизитом, опаздывала и решила заказать такси через интернет-приложение.

Когда Марина села в машину, почувствовала запах алкоголя и увидела, что водитель странно себя ведет.

Девушка поняла, что водитель был пьян: не ориентировался на местности и постоянно отвлекался от вождения.

"Я попыталась с ним переговорить и поняла, что он просто не может построить предложение, и дело не в языковом барьере, он в принципе не понимает, что я от него хочу", — говорит она.

Марина на полпути вышла из такси.

"И тогда я поняла, что в целях безопасности мне гораздо легче донести эти коробки и вещи самой, то расстояние, которое мы не доехали, чем довериться человеку, который не смотрит на дорогу и находится в состоянии алкогольного опьянения", — отметила она.

Девушка сразу написала в службу поддержки такси, но там даже не извинились.

К сожалению, ни instagram сервиса, ни сам сервис мне ничего не отписали.

Как же защитить себя, если только во время поездки вы понимаете, что водитель ведет себя неадекватно? Прежде всего, успокоиться, говорит психолог Ольга Величко.

"Фокусируемся на своем дыхании, чувствуем, как мы делаем вдох и выдох... Фокусируемся на домах и говорим: это здание, это дерево - проговариваем в голове", — говорит психолог.

А потом – действовать. Любым способом уговорите водителя остановить авто: вас тошнит, забыли выключить дома утюг, попросить остановиться возле магазина

"Вы говорите, я понимаю, что, возможно, сейчас я вас как-то зацепила, поэтому чтобы наш с вами конфликт урегулировать, я вас попрошу остановиться, чтобы я могла выйти", — советует специалист.

Если же это не поможет – есть маленькая хитрость

"Если у нас в руках есть телефон и он заряжен, мы можем позвонить в полицию 102 и сказать, что я прямо сейчас еду в таком-то автомобиле и чувствую себя плохо. И мы не говорим, что на меня нападают, мы якобы жалуемся на здоровье" — советует психолог.

Еще один из вариантов – отправить сообщение друзьям, указав номер автомобиля и маршрут.

Гарантировать более безопасную поездку в такси может только лицензия, говорит глава профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

"Если у таксиста есть лицензия — это не бумажка, это обязательное выполнение лицензионных условий. Очевидно, что человек, который едет пьяный за рулем, он не только нарушает правила дорожного движения, но и все возможные лицензионные условия", — добавляет специалист

Лицензированных служб такси в Украине меньше 10%, их услуги всегда дороже. А вот те водители, которые работают на большинство интернет-приложений – не таксисты, а обычные водители, у которых есть авто и которые хотят подзаработать. На этом их ответственность заканчивается и начинается только ваша.

Опасные поездки на такси: как пассажиру защитить себя

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