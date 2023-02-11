Не осталось ничего: в вдребезги уничтоженное село на Николаевщине все же возвращаются жители и живут в сараях

В село Новогригоровка на Николаевщине начали возвращаться люди. Среди первых — учительница начальных классов Наталья Сидор, которая сразу взялась вести уроки музыки, как только подвели электричество и это в поселке, в котором не осталось ни одного уцелевшего здания, говорится в ТСН.

"У меня просто индивидуальное обучение, там один ученик выходит на связь, а через некоторое время еще у меня в Польше девочка — уже на 4 вечера", — рассказывает женщина о своем расписании.

Учительница сейчас живет в пристройке вместе с мужем, потому что родной дом разбил российский танк. Так что муж Андрей сам выложил из блоков летнюю кухоньку, провел Интернет для жены, добро - электричество недавно подключили. Муж до войны зарабатывал на жизнь фермерством, но из того, что посадил в прошлом году, ничего не собрал из-за боев. Со своих полей Андрей собирает теперь другой урожай – смертельный. Обломки ракет и снарядов, не разорванные мины лежат прямо у двора.

Новогригорьевку оккупанты так и не смогли взять, однако смогли уничтожить до основания, бомбя авиацией и стреляя тяжелой артиллерией и ракетами. Люди вынуждены были бросать насиженные места и убегать. "Выпустили... У меня было две коровы, двое бычков и телка здоровая, телята, поросята — все это мы выпустили, когда мы убегали", — рассказывает Галина.

После возвращения домой женщина свое хозяйство так и не восстановила, скот не нашла. Теперь начинает жизнь с чистого листа. Единственными, кто до конца оставался в деревне во время боев – это был 60-летний Александр со своим братом. “Когда мы здесь остались все выехали, то посмотри за хозяйством – коров доил и яйца собирал, ребятам давали, еще есть варил. Какую-то курочку, поросенка подбило, это же лето — оно пропадает”, — рассказывает мужчина.

Теперь Александр с братом живут в сарае, это у них единственное уцелевшее строение. Два дома и летняя кухня – руины. Выживают за счет пособия от волонтеров. За развалинами Александра волонтеры перекрыли крышу в соседнем доме, куда вернулся отец с двумя детьми.

Люди сплачиваются и вместе помогают друг другу – кому пленку натянуть на крышу, кому дрова подвезти. В село вернулось всего четыре десятка жителей, остальные несколько сотен ждут весну и тепло, чтобы начать отстраивать свои дома.

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