Не осуществившиеся планы Кремля: названо вероятное имя того, кем хотели заменить Зеленского

По мнению представителя военной разведки, результаты производств позже, в значительной степени после победы, можно будет объединить в одну структурированную картину мира, и в этой картине, безусловно, будет и Медведчук, и, очевидно, будет много других коллаборантов, против которых уже на сегодня есть доказательства.

Телеведущая Наталья Мосейчук заявила, что сегодня, 6 августа, появилась пока неофициальная информация о том, что расследуется дело по госизмене руководителя СБУ 2003-2005 годов Игоря Смешко, который якобы должен был стать гауляйтером Украины после возможного бегства президента Украины Владимира Зеленского, которого ожидали россияне в первые дни войны.

Об этом телеведущая заявила в эфире телемарафона на "1+1".

В связи с этим Мосейчук обратилась к представителю прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины, члену Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрею Юсову с вопросом, что ему известно об этом деле? И не об этом ли говорил президент Зеленский в ноябре, когда заявлял о перевороте?

Отвечая на вопрос, Юсов заявил, что он не может пока ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Я думаю, что службы, занимающиеся контрразведывательными мерами внутри страны, компетентно смогут прокомментировать эту ситуацию. Но, безусловно, такие дела, я не говорю конкретно о фамилиях, выяснить, кто был готов и кто сотрудничал с оккупантом на всех ступенях, и когда мы говорим о коллаборантах, это люди, которые сотрудничают и сейчас оказывают помощь оккупантам на временно оккупированных территориях. Это те, кто готовился встречать с цветами, с ключами от кабинетов, и, безусловно, они должны быть наказаны справедливым независимым судом и следствием", – отметил он.

По мнению представителя военной разведки, результаты производств позже, в значительной степени после победы, можно будет объединить в одну структурированную картину мира, и в этой картине, безусловно, будет и Медведчук, и, очевидно, будет много других коллаборантов, против которых уже на сегодня есть доказательства.

"Но, понятно, что они действовали не отдельно. Это не какие-то отдельные инициативы и единичные случаи. Так работала страшная система, в которую годами инвестировались кровавые газовые деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах средств. И, к сожалению, в этом были задействованы абсолютно разные люди, и представители разных вроде бы формально и по цветам, и по должностям, и по позициям людей. И мы этот пазл составим как государство, и виновные будут наказаны. Под виноватыми подразумеваются не только оккупанты, но и внутренние предатели. Такие, к сожалению, тоже были, и мы должны это признать и вычистить страну", — подытожил Юсов.

Напомним, бывшему украинскому телеведущему и пророссийскому пропагандисту Юрию Коту объявили подозрение в государственной измене. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кот поддерживает действия российских властей, заявляя об этом публично, в частности, в своем телеграмм-канале.

"Замена" Зеленского, заминированные Херсон и ЗАЭС, зверства в Оленовке и Мариуполе - представитель разведки

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