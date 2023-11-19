Не освобождение территорий: украинский штурмовик назвал главную задачу в войне

Главная задача Вооруженных сил Украины в войне – сделать небоеспособной российскую армию.

Такое мнение высказал командир первого штурмового батальона третьей ОШБР ВСУ Петр Горбатенко "Ролло" в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

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"Главная задача войны — не столько освобождение территорий, сколько уничтожение личного состава, техники и огневых средств противника. Мы территорию можем не освободить, мы можем сделать небоеспособной российскую армию, а потом территория сама освободится. Помним, что в Первой мировой войне Германия проиграла, находясь на чужой территории", – считает он

По его мнению, чтобы деоккупировать Донбасс с меньшими потерями нужно его не штурмовать, а взять в кольцо.

"Регион Донбасса – это городская агломерация застроек. Во всех предыдущих конфликтах его пытались не столько штурмовать, сколько обходить, и потом уже переходить к зачистке. Вопрос, насколько будет удачно тратить ресурс на бои на этом клочке, чем провести маневр из его окружения – в в том числе коридор между Мариуполем и Донецком, ориентировочно Волноваха, и через Харьков-Луганск обойти.Я думаю, лучше было бы сделать так. Но есть проблема с применением техники, и эта проблема называется БПЛА разного характера действий.И мы переходим ближе к Первой мировой, там, где в основном все происходит "на ноге", – сказал Горбатенко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “РОЛЛО” — ВОЕННАЯ АРИСТОКРАТИЯ. Наталья Мосейчук — Петр Горбатенко

Напомним, генерал армии Америки в отставке Уэсли Кларк рассказал, как Украине быстро выиграть войну.

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