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"Не отворачивай лицо, я не чудовище": военный, который потерял ногу, устроил акцию в Луцке

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"Не отворачивай лицо, я не чудовище": военный, который потерял ногу, устроил акцию в Луцке

Евгений Сивопляс с таблицей

Военный говорит – большинство прохожих отворачивается от него.

В центре Луцка военный устроил своеобразный перформанс. С картонной табличкой в руках он пытался привлечь внимание людей к раненым бойцам.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

Евгений Сивопляс - боец Третьей штурмовой бригады. В феврале под Авдеевкой получил тяжелое ранение, ногу пришлось ампутировать. Однако воин не отчаялся, а почти сразу начал поддерживать таких, как сам. 

"Не отворачивай лицо. Я не чудовище" - выйти с таким призывом в центр города боец решил после выписки из больницы. Потому что большинство прохожих, говорит, просто отворачивало от него взгляд, будто стесняясь его.

"Избегают взгляда со мной, отворачивают лицо и внутри я начал чувствовать, что они меня не принимают", - говорит Евгений Сивопляс. 

Евгений Сивопляс / ©
Евгений Сивопляс

Евгений Сивопляс на фронте с первых дней полномасштабного вторжения. 

"Я сказал своей жене, что иду в магазин. Обманул ее, а сам пошел в военкомат", - говорит защитник Украины. 

Сначала защищал родной Чернигов, потом были Бахмутское и Авдеевское направления. Имел несколько ранений. Последнее - три месяца назад, самое тяжелое.

"Я упал и мне показалось, что нога отлетела в сторону, я упал на спину", - вспоминает Евгений. 

Далее - ампутация и реабилитация в Луцке. 

"Врач дает мне костыли, что они есть, я ей беру и первое, что я делаю - это я нахожу лестницу в этой больнице", - говорит он. 

В эффективности лестницы Евгений убедился после своего первого ранения, когда вражеские осколки так прошили бедро, что нога отказалась его слушать. Тогда за год преодолел 10 тысяч этажей и других препятствий.

Поэтому, убежден Евгений с таким опытом он и на этот раз восстановится быстро. А пока готовится к протезированию - решил наладить коммуникацию между гражданскими и бойцами.

Простояв на костылях 2 часа Евгений встречает дядю Гришу. Известного 77-летнего волонтера из Херсона, который потерял в армии обе ноги и пальцы рук, но не сдался и продолжил поддерживать бойцов уже донатами.

Поддержав друг друга - воин и волонтер - прощаются. Один - дальше собирать деньги на ВСУ. Другой - лечиться, чтобы как можно скорее снова вернуться в строй к своим побратимам-штурмовикам. 

Евгений Сивопляс со школьниками / ©
Евгений Сивопляс со школьниками

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