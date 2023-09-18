Не первая попытка суицида: депутат об обстоятельствах самоубийства экс-главы Херсонской ОВА Лагуты

Геннадия Лагуту искали трое суток и нашли в бессознательном состоянии возле гаражей. Он скончался в больнице.

Бывший глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута, покончивший с собой, ранее уже пытался совершить суицид.

Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Геннадий Лагута покончил жизнь самоубийством. К большому сожалению, это уже не первая попытка покончить с собой", — говорит Хлань.

По его словам, Лагута начал думать о суициде после того, как против него было возбуждено уголовное дело по присвоению автомобиля.

"Фактически, обществу было подано, что этот автомобиль подарили волонтеры военной администрации, а присвоил его Геннадий Лагута. Но этим автомобилем он передвигался довольно давно, он был подарен ему Колихаевым (мером Херсона. - Ред.), но оформлен он был на жену Колихаева бывшую. Именно поэтому Геннадий Лагута считал его своим автомобилем, и после того, как он покинул пост главы военной администрации, ему было предоставлено поручение на этот автомобиль. Он его не проверил и начал переоформлять автомобиль — вот такое уголовное дело", — отмечает депутат областного совета.

По мнению Хланя, это уголовное дело окончательно "подкосило" Лагуту.

Первая попытка суицида

"Когда впервые на него это свалилось, он впервые принял таблетки в большом количестве, когда ему готовили подозрение.

Как обычно привыкли, что когда высокопоставленным должностным лицам вручают подозрение, они оказываются в больнице. Но он действительно тогда находился в больнице после попытки самоубийства. Впоследствии это обвинение в суде он смог упразднить, но прокуратура изменила подозрение и выдвинула новое. Это стало новой волной беспокойства, он не смог с этим справиться", – говорит Хлань.

Вторая попытка

Второй раз Геннадий Лагута пытался уйти из жизни уже после отмены подозрения, но его остановила жена.

"Вторую отмену подозрения суд не удовлетворил, именно поэтому он морально вышел из-под контроля, и ночью, четыре дня назад, он пытался принять лекарство. Его остановила жена", – отмечает депутат.

Однако с утра, когда жена отводила ребенка в школу, по камерам было прослежено, что Лагута вышел из своей квартиры и отправился в аптеку. Там он купил два флакона таблеток, 200 штук, и скрылся в неизвестном направлении.

"Его искали трое суток. На третьи сутки его нашли случайно между гаражами неподалеку от дома — в бессознательном состоянии, но живого. Трое суток он находился в прострации. Вода была недопита — бутылка, которую он купил, и два пустых флакона таблеток. В больнице. ночью в реанимации он умер", – подытожил Сергей Хлань.

Напомним, что в ночь на 17 сентября стало известно о кончине экс-главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты.

В полиции Киева рассказали, что его тело обнаружили в столице возле гаражей. Перед этим жена Лагуты заявила о его исчезновении.

По словам депутата Виталия Богданова, Лагута умер в больнице, но перед этим его трое суток искали и нашли без сознания в парковой зоне Киева.