Не первое нападение на семью: жена потерпевшего рассказала подробности стрельбы в пригороде Киева

В полиции по факту стрельбы открыли уголовное производство по статье "хулиганство".

Стрельба в пригороде Киева. Утром на Софийской Борщаговке неизвестный в камуфляже подошел к машине супругов, которые вышли из жилого дома и садились в машину, и несколько раз выстрелил в водителя.

Об этом 12 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

На кадрах с уличной камеры видеонаблюдения видно, как все происходило. Стрелял нападающий якобы из охотничьего оружия. У пострадавшего три огнестрельных ранения, он сейчас в больнице. Об этом ТСН сообщила его жена. Назвать свое имя и возможную причину нападения она не захотела. Однако заявила, что это не первое нападение на ее семью. В полиции тем временем по факту стрельбы возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что в полиции есть версия нападения на супругов.

Новости Украины: на Софийской Борщаговке неизвестный трижды выстрелил в мужчину

"Полиция Киевщины устанавливает пути отхода стрелка, который совершил нападение на семью в Софиевской Борщаговке. При допросе свидетелей правоохранители установили, что люди получали угрозы в отношении гражданско-правовых отношений. Сейчас — это основная версия следствия, но также есть другие", — отметил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Напомним, 12 октября около 7:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчину ранили в ногу, поврежден автомобиль.

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