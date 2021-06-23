Не пить горячего и уменьшить соль в еде: врачи советуют, как уберечься от пагубной жары

Не пить горячего и уменьшить соль в еде: врачи советуют, как уберечься от пагубной жары

Эксперты рассказали, как правильно переживать жару без кондиционера.

В Украине в ближайшие дни до 35 градусов тепла — все из антициклон "Зоя". Немного прохладнее должно стать на выходных.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Если нет кондиционера, нужно запастись терпением и водой, забыть о соке, кофе и горячем чае, советуют врачи. Ну и кто не успел похудеть к лету, уже морить себя голодом не стоит, потому вместо желаемого результата, на солнце можно потерять сознание. Хотя и в другие крайности вдаваться тоже не следует.

«В жаркую погоду лучше не употреблять жирную пищу, различные копчености, уменьшить употребление соли, потому что соль будет задерживать воду и не будет адекватного теплообмена. Плюс будет повышаться давление», — говорит врач Татьяна Мовчан.

Тем, кто занимается спортом, бросать занятия не нужно, но убавить темпы придется. Особенно тем, кто имеет проблемы с сердцем. «Есть вероятность обезвоживания, вероятность получения солнечного удара. Надо тренироваться в 50% своих возможностей. Заниматься утром или вечером», — советует тренер по тайскому боксу Дмитрий Михайлов.

Александр тайским боксом занимается три раза в неделю и занятий не пропускает. Говорит, что в спортзале кондиционеры работают лучше, чем в офисе. Тренер это подтверждает.

И с кондиционером тоже нужно быть осторожными. И обязательно проветривать помещение. Поток воздуха должен постоянно меняться. Но лучше пережить жару, в один голос утверждают все, помогает приближения отпуска у моря.

Погода в Украине: как спастись при высоких температурах воздуху

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку