Не платила за поездки и украла деньги: в Ровно мошенница массово обманула таксистов

Не платила за поездки и украла деньги: в Ровно мошенница массово обманула таксистов

Полиция нашла женщину и вручила ей повестку на допрос.

Наезжает на такси на несколько сотен гривен и еще и занимает у водителей деньги, мол, на лекарства ребенку. А потом бесследно исчезает. На Ровенщине женщина массово обманывает таксистов. В полиции уже с десяток заявлений. Однако копы подозревают, пострадавших в разы больше.

Об этом 24 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Таксиста Ивана съемочная группа встретила, когда на автовокзале расспрашивали о женщине, которая массово обманывает водителей. Иван, оказалось, один из пострадавших.

"Сказала, что ей нужны деньги отдать ребенку. Тысяча гривен. Свои отдал", — вспоминает таксист Иван.

Еще повозил ее по делам на несколько гривен. Пассажирка обещала все отдать, пошла за деньгами — и исчезла.

На крючок аферистки попал и Олег. Говорит, после этого потерял веру в людей. Наездила с ним на 400 гривен. Еще попросила остановиться на АЗС за продуктами и алкоголем, который лишь до 22 часов продается.

"Прибавляла определенной суеты, что вот-вот несколько минут только осталось. Соответственно я одолжил ей 200 гривен", — говорит Олег.

Обещала, что по приезде муж рассчитается. Но за городом под многоэтажкой, где якобы живет, исчезла и отключила телефон. Поэтому Олег вернулся на заправку, чтобы сделать фото мошенницы с камер наблюдения.

"Во время просмотра видео оказалось, что она ограбила в это время АЗС", — говорит Олег.

Похожие истории в ровенских таксистов на каждом шагу.

"Что касается меня, возможно, купило — что молодая женщина до 30 лет с ребенком. Я даже не мог подумать, что там могла быть какая-то афера", — говорит таксист Петр.

Новости Украины: в Ровенской области женщина массово обманывает таксистов

Все случаи начали "вылезать" после того, как один из водителей обратился в полицию.

"Взяла у него денежные средства в размере около 600 гривен. Кроме этого, у него исчезли из бардачка около 5000 гривен", — рассказывает руководитель следственного отделения Ровенского районного управления полиции Вадим Артюхович.

Сейчас в копов уже с десяток заявлений. Занимала то на ребенка, то на маму, а чтобы водители ничего не заподозрили, оставляла им какие-то вещи.

"Мобильный телефон, серьги, как гарантия того, что она вернется. Мобильный телефон мог быть не работающий, а золотые украшения — дешевая бижутерия", — говорит руководитель следственного отделения.

Что же это за женщина — едем искать в поселок Квасилов. Ведь именно туда ее чаще всего возили таксисты. Показываем местным фото женщины — и они узнают. Оказывается, Оксана замужем, имеет двоих детей. Сосед Сергей подтверждает, что она живет в его доме.

"Это что-то страшное. Люстра ходуном ходит. Там мат-перемат", — сетует сосед.

В квартире Оксаны никто не открывает. Среди местных она - на слуху.

"Под подъездом стоял таксист со ртом открытым. "Ну, что, - говорил, — заявление писать не буду, чтобы жена не знала", — рассказывают соседи.

И таких, кто постеснялся, много, полагает Иван. Потому что тоже еще заявление не написал. И теперь решил твердо — сделает это сам и другим обманутым посоветует.

Полиция уже вручила женщине повестку на допрос. И просит всех обманутых обращаться к ним.

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