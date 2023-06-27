Не поделили дорогу: в Киеве таксисты устроили эпическую драку посреди улицы

В Киеве посреди улицы подрались таксисты. Событие произошло на улице Урловской на Позняках. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина в шортах отчаянно бьет ногами по белому автомобилю, от которого улетает боковое зеркало.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что о происшествии им стало известно из социальных сетей, потому что никто из людей не обращался с заявлениями и сообщениями о правонарушениях.

Драка таксистов в Киеве / Фото: скриншот с видео

"Полицейские Дарницкого управления полиции установили двух водителей служб такси, между которыми возник конфликт. Один из них очень агрессивно среагировал, он начал уничтожать автомобиль другому таксисту, а именно Hyundai белого цвета. Оба таксиста доставлены в отделение полиции. Сейчас все обстоятельства конфликта выясняются, действиям мужчин будет предоставлена правовая квалификация", — сообщили нам правоохранители.

Драка таксистов в Киеве / Фото: скриншот с видео

В полиции добавляют, что предварительно водители не поделили между собой дорогу. Таксист в шортах затормозил перед белым Hyundai, вышел и начал избивать машину.

Напомним, в Киеве уничтожили уникальную мозаику на ВДНХ. Расположена она была в бывшем павильоне противопожарной безопасности по ул. Пожарная Часть, 26.

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