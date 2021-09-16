Подхалимство или юмор: в Черноморске объяснили балет на дне рождении мэра

Заведующая отделом культуры станцевала для мэра "Лебединое озеро".

Городского главу Черноморска прямо в сессионном зале поздравили с днем рождения балетом. В образе лебедя для чиновника танцевала руководитель отдела культуры. Участвовал в спектакле и руководитель дворца культуры. Кто-то из присутствующих снял балет на видео, выложил в Сеть, возмутив тысячи человек.

Об этом говорится 16 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Нетрадиционное начало заседания сначала изрядно напугало чиновников Черноморской мэрии. Но потом в сессионном зале, на пуантах и в балетной пачке, появилась их коллега — начальница отдела культуры Юлия Кристанова.

Танец, говорит чиновница, должен был сломать советскую традицию, когда в кабинеты чиновников строится очередь с цветами и подарками.

Постановка была короткой, признается женщина, потому что боялась поскользнуться на лакированном паркете сессионного зала.

"Мы решили коллективом после рабочего совещания на три минуты задержаться и от отдела культуры и всех коллег поздравить творчески нашего главу", — рассказывает Юлия Кристанова.

Новости Украины: скандальное поздравление - для мэра Черноморска танцевали балет прямо в сессионном зале

Если начальница отдела культуры — в пачке, директор местного дворца культуры — в костюме чумного врача. Он здесь — темная сила, которая бросает вызов главе города. А дальше, говорят постановщики, идет определенный месседж оппонентам мэра.

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Именинник подхалимства в приветственном действе не увидел. Хотя и признается, оно стало для него неожиданностью.

"Я не вижу в этом ничего плохого. Я вижу наоборот нормальное настроение, все хорошо. Мы хоть и не говорим, что мы одесситы, но мы из Одесской области, мы — с юмором", — объясняет мэр Черноморска Василий Гуляев.

А вот в Сети ролик с балетом в мэрии вызвало разные реакции. За сутки он набрал почти 20 тыс. просмотров. И хотя в самом Черноморске почти не привлек внимания, но комментаторов из других регионов изрядно взбудоражил.

Однако в Черноморской мэрии негативными отзывами не расстроены.

"Любой пиар — это пиар. Я думаю, что это для нашего города хорошо, что о Черноморске узнает больше людей", — убежден Гуляев.

Но все же начали выяснять, кто именно выложил в Сеть видео, которое снималось для внутреннего пользования.

Напомним, что пост чиновницы КГГА о хорошей жизни в СССР возмутил Сеть.

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