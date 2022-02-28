Не получают сигналов об опасности и прячутся от ракетных обстрелов в подвалах: в Донецкой области люди просят о помощи

Не получают сигналов об опасности и прячутся от ракетных обстрелов в подвалах: в Донецкой области люди просят о помощи

Донское сейчас находится под обстрелами российских захватчиков.

На Донетчине в пгт Донское, что возле Волновахи, остающейся одной из самых горячих точек Донецкой области, мирные жители из-за действий российских оккупантов оказались фактически заблокированными — у людей нет связи, они сидят без света, газа, еды в подвалах под обстрелами.

Об этом рассказала собеседница ТСН.ua, а также говорится в сообщениях местного населения в Facebook.

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По словам нашей собеседницы, в пгт Донское Волновахского района в подвалах в течение последних дней прячутся ее бабушки и многие близкие.

"Часами нет света, им не дают сигналов об опасности, они сидят в подвалах. Там выпускают ракеты, которые попадают в жилые дома. Пока с ними (родными. — Ред.) нет связи. Но они говорят, что выключают телефоны, когда находятся в подвалах", — сказала собеседница.

Кроме того, местные люди пишут о ситуации в сообществах Facebook и призывают попытаться создать "зеленый коридор" для мирного украинского населения.