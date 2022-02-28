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Не получают сигналов об опасности и прячутся от ракетных обстрелов в подвалах: в Донецкой области люди просят о помощи

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Не получают сигналов об опасности и прячутся от ракетных обстрелов в подвалах: в Донецкой области люди просят о помощи

Фото: Татьяна Игнатченко

Донское сейчас находится под обстрелами российских захватчиков.

На Донетчине в пгт Донское, что возле Волновахи, остающейся одной из самых горячих точек Донецкой области, мирные жители из-за действий российских оккупантов оказались фактически заблокированными — у людей нет связи, они сидят без света, газа, еды в подвалах под обстрелами.

Об этом рассказала собеседница ТСН.ua, а также говорится в сообщениях местного населения в Facebook.

По словам нашей собеседницы, в пгт Донское Волновахского района в подвалах в течение последних дней прячутся ее бабушки и многие близкие.

"Часами нет света, им не дают сигналов об опасности, они сидят в подвалах. Там выпускают ракеты, которые попадают в жилые дома. Пока с ними (родными. — Ред.) нет связи. Но они говорят, что выключают телефоны, когда находятся в подвалах", — сказала собеседница.

Кроме того, местные люди пишут о ситуации в сообществах Facebook и призывают попытаться создать "зеленый коридор" для мирного украинского населения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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