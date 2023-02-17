Не пользовались 20 лет: восстановлен закрытый из-за контрабанды железнодорожный путь между Украиной и Польшей

Полякам тоже выгодно, ведь путь через Украину в пять раз сокращает доезд между уездами польского Подкарпатского воеводства.

Во Львовской области возобновляют движение на участке, который соединяет два польских города Перемышль и Кросценко, но в то же время поезда будут заезжать на украинскую территорию. Этим отрезком железной дороги не пользовались около 20 лет, теперь же смогут ездить не только пассажиры, но и появляются новые возможности для экспорта грузов из Украины, говорится в ТСН.

На железнодорожной станции Хыров международный поезд курсировал двадцать лет назад, и сейчас сюда прибыл инспекционный поезд.

Железнодорожный путь, соединяющий Перемышль – Хырев – Кросценко – восстановили. Международное движение здесь закрыли из-за частых случаев контрабанды, а вот пригородное сообщение — остановило коронавирус. Но в прошлом году правительства Польши и Украины решили восстановить путь. Реконструировали 70 километров железнодорожного пути украинского и европейского стандарта, 10 мостов и вокзалы. Потратили более полумиллиарда гривен. "Это будет небольшой поезд на 150-200 мест, это будет первым шагом, поезд будет ездить по узкому пути, соответственно это должен быть польский поезд, здесь нужно обустроить пограничный и таможенный пост", — говорит заместитель руководителя Львовской ОВА Юрий Бучко.

Это железнодорожное сообщение дает возможность импорта и экспорта грузов, которые сейчас осуществляют по суше. Железнодорожный путь позволит разгрузить автомобильные пункты пересечения, где сейчас несколько десятковкилометровые очереди. Поэтому здесь планируют строить логистические склады, опыт уже есть. “В Мостисках у нас созданы новые хабы, есть элеваторы, непосредственно осуществляющие накопление и отгрузку продукции на Польшу. До 5% от общих перевозок в железную дорогу”, — говорят железнодорожники.

Местные радуются, что железнодорожное сообщение наконец-то восстановили, ведь поезд — это быстро и дешево. “Вообще будет экстра, когда-то здесь был поезд, люди работы. Сел и поехал, 14 километров и мы уже в Польше, ближе в Польшу, чем в Самбор”, — говорит бывшая работница станции.

Полякам тоже выгодно, ведь путь через Украину в пять раз сокращает доезд между уездами польского Подкарпатского воеводства. Расстояние из Перемышля до Кроссенко будет достигать всего 50 километров. Когда именно отправится первый международный поезд – правительства двух стран еще решают.

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