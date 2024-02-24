Не помог дефибриллятор: на одной из станций метро Киева погиб мужчина

В Киеве на станции метро "Академгородок" погиб мужчина. Об этом сообщают очевидцы трагедии. Муж упал на колеи с перрона станции.

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена, мужчину пытались реанимировать, но он скончался.

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"Мужчине 1960 года рождения стало плохо на перроне станции метро "Академгородок". По словам очевидцев, у пассажира закатились глаза, он не удержался на ногах и упал на колеи. Это заметил полицейский", — рассказали нам в полиции Киевского метрополитена.

Работниками станции было быстро снято напряжение с путей.

"Мужчину достали на перрон, он был без сознания. Сразу начали реанимационные действия, использовали дефибриллятор. На место происшествия достаточно быстро прибыли медики. Но, к сожалению, мужчину спасти не удалось, он скончался", — рассказали в полиции Киевского метрополитена.

Там добавляют, что движение поездов на линии не останавливали, потому что мужчина упал на пути до прибытия поезда и его довольно быстро подняли на перрон станции.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, накануне на Подоле произошел сильный пожар.

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