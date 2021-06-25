Не помогли подростку после ДТП в критическом состоянии: в Минздраве назвали незаконными действия медиков в Кривом Роге

Не помогли подростку после ДТП в критическом состоянии: в Минздраве назвали незаконными действия медиков в Кривом Роге

В Минздраве заявляют, в больнице не имели права отказывать в предоставлении помощи пациенту.

В Кривом Роге произошел скандал из-за того, что 17-летнему подростку, которого сбила маршрутка и который находился в крайне тяжелом состоянии, отказали в предоставлении экстренной медицинской помощи. Скорая, прибывшая на вызов, доставила его в ближайшую больницу, а там отказались его принимать, аргументировав, что больница имеет пакет услуг только для оказания помощи взрослому населению.

Вчера, 24 июня, в Кривом Роге произошло ДТП с участием 17-летнего велосипедиста и маршрутки. В результате столкновения пострадал подросток Юра Бородянець, который ехал на велосипеде. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и переломы ребер, повлекшие повреждение легких. Медики скорой, которые прибыли на вызов, транспортировали парня в ближайшую больницу, но там отказались оказывать неотложную помощь пострадавшему, так как больница для взрослых.

Скорая вынуждена была везти ребенка через полгорода в детскую больницу №8. По дороге у подростка произошла остановка сердца, но медикам удалось его реанимировать и живым доставить в реанимационное отделение учреждения. Подросток находится в тяжелом состоянии. Сейчас семья подростка собирает помощь на его лечение (5168 7574 2324 9459 папа Зинченко Сергей Анатольевич, тел. Дяди (Евгений): 068-888-98-67).

Родные парня действиями медиков 2 горбольницы возмущены и считают, что возможно, состояние 17-летнего Юрия был бы другим, и он бы не пережил клиническую смерть, если бы ему предоставили помощь в этом медучреждении.

ТСН.ua обратился в Министерство здравоохранения Украины по поводу того, имели ли право врачи 2-й горбольницы Кривого Рога отказываться оказывать помощь пациенту, который не относится к той или иной возрастной категории, но жизнь которого держалась на волоске.

В Минздраве заявили, что все учреждения здравоохранения и медицинские работники должны действовать в пределах определенных действующим законодательством Украины и оказывать неотложную помощь пациентам в тяжелом состоянии.

Закон "Об экстренной медицинской помощи", который предусматривает, что в случае обнаружения человека в неотложном состоянии, не может лично обратиться за оказанием экстренной медицинской помощи, и при отсутствии медицинских работников на месте происшествия гражданин Украины или любой другой человек, которые обнаружили такого человека, обязаны:

- немедленно позвонить в экстренную медицинскую помощь или сообщить об обнаруженном человеке в неотложном состоянии и о месте события работников ближайшего учреждения здравоохранения или любое лицо, которое обязано оказывать доврачебную помощь и находится вблизи места происшествия;

- по возможности предоставить обнаруженному человеку в неотложном состоянии необходимую помощь, в том числе путем перевозки такого человека в ближайшее к месту происшествия отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи или другого учреждения здравоохранения, в котором может быть обеспечено предоставление необходимой медицинской помощи.

Каждый гражданин Украины или другое лицо, который обнаружил человека в неотложном состоянии, имеет право обратиться к предприятиям, учреждениям и организациям с просьбой предоставить транспортное средство для перевозки такого человека в ближайшее к месту происшествия отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи или другого учреждения охраны здоровья я, в котором может быть обеспечено предоставление необходимой медицинской помощи.

Предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности и подчинения, физические лица — предприниматели, а также водители обязаны обеспечить бесплатную перевозку имеющимся в их распоряжении транспортом человека, который находится в неотложном состоянии, в ближайшее к месту происшествия отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи или другого учреждения здравоохранения, в котором может быть обеспечено предоставление необходимой медицинской помощи.

Если при перевозке бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи пациента, находящегося в неотложном состоянии, в его состоянии возникли внезапные осложнения, которые не могут быть устранены медицинскими работниками этой бригады, такой пациент доставляется в ближайшее учреждения здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения, где ему может быть оказана необходимая медицинская помощь в соответствии с его состояния.

Согласно ответу МОЗ, каждый пациент, который находится в крайне тяжелом состоянии, должен получить помощь в ближайшем медучреждении. Отказ — нарушение закона, а следовательно за это предусмотрена ответственность. Поэтому родители ребенка могут смело подавать в суд на медучреждение, где им отказали в оказании неотложной медицинской помощи.

Напомним, что Днепре мужчина умер на пороге амбулатории №5. До этого он потерял сознание и упал, не дойдя несколько метров до медучреждения.

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